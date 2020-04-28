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Этот трансфер Малиновского в клуб АПЛ мог установить рекорд в футболе

Трансферы
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Но он не состоялся

Этот трансфер Малиновского в клуб АПЛ мог установить рекорд в футболе
Новина українською

Сразу два клуба АПЛ интересуются украинским полузащитником итальянской "Аталанты" Русланом Малиновским, сообщил ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

"Вест Хэм" интересовался Малиновским еще до перехода в "Аталанту", тогда, когда трансфер в Италию состоялся и после того, как Руслан перешел.

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По моей информации есть еще один английский клуб, который не просто интересовался Малиновским, но и сделал "Аталанте" предложение. Если бы клуб из Бергамо принял его, мы бы зафиксировали новый трансферный рекорд стоимости украинского футболиста.

Это перебило бы переходы Тимощука, Ярмоленко и Шевченко. Но "Аталанта" отказала - назвала еще большую сумму. А это говорит о том, что в Италии на Малиновского очень рассчитывают.

Напомним, что Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" летом 2019 из бельгийского "Генка".

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В статье: Руслан Малиновский АПЛ Вест Хэм (Лондон) ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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