Контракт Коваленко. Шахтер предложил новый, а Виктор хочет сменить клуб

Донецкий "Шахтер" предложил продлить соглашение атакующему полузащитнику Виктору Коваленко.

Однако, как сообщает Corriere dello Sport, сам игрок этого не хочет. Виктор намерен перебраться в какой-то из топ-чемпионатов Западной Европы.

24-летний футболист рассматривает варианты в АПЛ и Серии А.

Один из претендентов на Коваленко, итальянский "Рома", недавно узнала, что действующий контракт с "Шахтером" рассчитан не до июня 2020 года, а к лету 2021-го. Поэтому переговоры в случае трансфера придется вести прежде всего с украинским "горняками".

В этом сезоне Виктор Коваленко провел 21 матч в составе "Шахтера", отметился 1 ассистом и 2 голами. Его трансферная стоимость составляет 4,8 млн евро (по данным Transfermarkt).