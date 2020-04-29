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Контракт Коваленко. Шахтер предложил новый, а Виктор хочет сменить клуб

Трансферы
(1 голосов)

Так или иначе действующее соглашение - до 2021 года

Контракт Коваленко. Шахтер предложил новый, а Виктор хочет сменить клуб
Новина українською

Донецкий "Шахтер" предложил продлить соглашение атакующему полузащитнику Виктору Коваленко.

Однако, как сообщает Corriere dello Sport, сам игрок этого не хочет. Виктор намерен перебраться в какой-то из топ-чемпионатов Западной Европы.

24-летний футболист рассматривает варианты в АПЛ и Серии А.

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Один из претендентов на Коваленко, итальянский "Рома", недавно узнала, что действующий контракт с "Шахтером" рассчитан не до июня 2020 года, а к лету 2021-го. Поэтому переговоры в случае трансфера придется вести прежде всего с украинским "горняками".

В этом сезоне Виктор Коваленко провел 21 матч в составе "Шахтера", отметился 1 ассистом и 2 голами. Его трансферная стоимость составляет 4,8 млн евро (по данным Transfermarkt).

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В статье: Шахтер (Донецк) Виктор Коваленко Рома (Италия)
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
29.04.2020 в 13:45
А сколько Бомжи должны ЗАПЛАТИТЬ что бы это донецкое чудо-юдо согласился забрать хоть какой нибудь клуб А то пихают этого клоуна постоянно в Сборную для рекламы
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