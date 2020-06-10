Экс-скаут донецкого Шахтера: В Украине вообще нет креативных игроков – все приезжают из-за границы

Футбольный клуб "Твенте" назначил 69-летнего Яна Стрейера техническим директором – его слова приводит Twente Fans. В 2010 году Стрейер заполучил для "горняков" Дугласа Косту и Алекса Тейшейру за 14 миллионов евро. Косту продали за 30 миллионов в мюнхенскую "Баварию", а Тейшейра отправился в Китай за 50 миллионов.

Читайте также Смерть отца и проблемы с наркотиками. Кто стал первым звездным трансфером Лэмпарда в Челси

"Когда я работал в донецком "Шахтере", то назначил отдельного скаута по Бразилии. Я все еще поддерживаю с ним связь, мы созванивались сегодня. Мой скаут по Аргентине сейчас работает в "Базеле". В каждой стране у меня есть люди".