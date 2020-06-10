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Экс-скаут донецкого Шахтера: В Украине вообще нет креативных игроков – все приезжают из-за границы

Трансферы
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Экс-скаут донецкого Шахтера: В Украине вообще нет креативных игроков – все приезжают из-за границы
Новина українською

Футбольный клуб "Твенте" назначил 69-летнего Яна Стрейера техническим директором – его слова приводит Twente Fans. В 2010 году Стрейер заполучил для "горняков" Дугласа Косту и Алекса Тейшейру за 14 миллионов евро. Косту продали за 30 миллионов в мюнхенскую "Баварию", а Тейшейра отправился в Китай за 50 миллионов.

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"Когда я работал в донецком "Шахтере", то назначил отдельного скаута по Бразилии. Я все еще поддерживаю с ним связь, мы созванивались сегодня. Мой скаут по Аргентине сейчас работает в "Базеле". В каждой стране у меня есть люди".

"Мне нравятся креативные футболисты. Бразильцы в этом плане – отличный выбор, но иногда у них бывают проблемы с паспортом. Африканцы, в принципе, тоже. В Украине вообще нет креативных игроков, поэтому тамошние клубы всегда получают таких из-за границы. Я бы не стал подписывать игрока из Украины".

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В статье: Шахтер (Донецк) Твенте (Энсхеде) Ян Стрейер
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Источник:
Twente Fans

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