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Шахтер присматривается к фланговому полузащитнику-португальцу - СМИ

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Шахтер присматривается к фланговому полузащитнику-португальцу - СМИ
Новина українською

27-летний вингер "Браги" Фабиу Мартинш заинтересовал донецкий "Шахтер". Украинский клуб называют одним из нескольких, которые заинтересовались игроком.

Футболист является левым вингером, может сыграть на позиции атакующего хавбека или на противоположном фланге, замечает Record.

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В этом сезоне на правах аренды играл за клуб "Фамаликан" (6 место в Примейра-лиге).

Провел 29 матчей в чемпионате, забил 12 голов (6 с пенальти) и сделал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает Фабиу в ​​3,2 миллиона евро.

Контракт с "Брагой" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Фамаликан Брага чемпионат Португалии
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