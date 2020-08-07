Шахтер присматривается к фланговому полузащитнику-португальцу - СМИ

27-летний вингер "Браги" Фабиу Мартинш заинтересовал донецкий " Шахтер ". Украинский клуб называют одним из нескольких, которые заинтересовались игроком.

Футболист является левым вингером, может сыграть на позиции атакующего хавбека или на противоположном фланге, замечает Record.

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В этом сезоне на правах аренды играл за клуб "Фамаликан" (6 место в Примейра-лиге).

Провел 29 матчей в чемпионате, забил 12 голов (6 с пенальти) и сделал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает Фабиу в ​​3,2 миллиона евро.

Контракт с "Брагой" рассчитан до лета 2022 года.