Шахтер присматривается к фланговому полузащитнику-португальцу - СМИ
Замена Тайсону?
27-летний вингер "Браги" Фабиу Мартинш заинтересовал донецкий "
Футболист является левым вингером, может сыграть на позиции атакующего хавбека или на противоположном фланге, замечает Record.
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В этом сезоне на правах аренды играл за клуб "Фамаликан" (6 место в Примейра-лиге).
Провел 29 матчей в чемпионате, забил 12 голов (6 с пенальти) и сделал 5 ассистов. Тransfermarkt оценивает Фабиу в 3,2 миллиона евро.
Контракт с "Брагой" рассчитан до лета 2022 года.
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