Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія
В Дія.ТV добавлены каналы, которые транслируют ЧМ
Getty Images / Global Images Ukraine
Матчи
Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
В приложение в Дія.ТV добавлены каналы Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD, которые транслируют матчи.
"Добавили в Дія.ТV каналы, где вы можете посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022. Среди них — Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD.
В этот раз сборная Украины не участвует в Чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние. В котором обязательно победим.
А пока болеем за дружественные Украине команды на Чемпионате мира в Дії. Прямо сейчас
сборная Польши играет против Мексики. Желаю успеха нашим польским друзьям", - написал Федоров.
Напомним, что кроме Суспільного в УКраине матчи ЧМ-2022 также показівает и MEGOGO.
Популярное сейчас
- Аргентина - Саудовская Аравия 1:2. Первая суперсенсация турнира
- Аргентина - Саудовская Аравия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Тренер Ирана: Вы не знаете, через что проходят ребята. Что бы они ни сказали, их хотят убить
- Аравийская красота. ВИДЕО эффектного второго гола в ворота Аргентины
- Лунин получил от Реала новенький электрокар BMW - ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО