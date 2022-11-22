Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія

Матчи ЧМ-2022 в прямом эфире теперь можно смотреть и в приложении Дія.

Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В приложение в Дія.ТV добавлены каналы Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD, которые транслируют матчи.

"Добавили в Дія.ТV каналы, где вы можете посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022. Среди них — Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD.

В этот раз сборная Украины не участвует в Чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние. В котором обязательно победим.