 Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія ᐉ UA-Футбол
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Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія

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В Дія.ТV добавлены каналы, которые транслируют ЧМ

Матчи ЧМ-2022 теперь можно смотреть в приложении Дія

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Матчи ЧМ-2022 в прямом эфире теперь можно смотреть и в приложении Дія.

Об этом сообщает вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

В приложение в Дія.ТV добавлены каналы Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD, которые транслируют матчи.

"Добавили в Дія.ТV каналы, где вы можете посмотреть Чемпионат мира по футболу 2022. Среди них — Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD.

В этот раз сборная Украины не участвует в Чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние. В котором обязательно победим.

А пока болеем за дружественные Украине команды на Чемпионате мира в Дії. Прямо сейчас сборная Польши играет против Мексики. Желаю успеха нашим польским друзьям", - написал Федоров.

Напомним, что кроме Суспільного в УКраине матчи ЧМ-2022 также показівает и MEGOGO.

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В статье: война с россией
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