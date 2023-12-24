Два европейских гранда интересовались Салиба, но он решил остаться в Арсенале

"Арсенал" рассматривает продление контракта с центральным защитником Уильямом Салибой – ключевым шагом в построении проекта клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение было продлено в прошлом июле до 2027 года. В договоре не предусмотрена опция выкупа (клаусула).

Романо отмечает, что трансфером защитника интересовались ПСЖ и “Бавария”, однако француз решил остаться в лондонском клубе.

В текущем сезоне Салиба провел 25 матчей во всех турнирах за “Арсенал”, отличившись один голом и одним ассистом. Он сыграл во всех 18 поединках АПЛ и шести встречах Лиги чемпионов. В его пассиве только одна желтая карточка.

Аналитический портал оценивает 22-летнего защитника в 75 миллионов евро.