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Два европейских гранда интересовались Салиба, но он решил остаться в Арсенале

Трансферы

Клуб считает его ключевым игроком команды

Два европейских гранда интересовались Салиба, но он решил остаться в Арсенале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" рассматривает продление контракта с центральным защитником Уильямом Салибой – ключевым шагом в построении проекта клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение было продлено в прошлом июле до 2027 года. В договоре не предусмотрена опция выкупа (клаусула).

Романо отмечает, что трансфером защитника интересовались ПСЖ и “Бавария”, однако француз решил остаться в лондонском клубе.

В текущем сезоне Салиба провел 25 матчей во всех турнирах за “Арсенал”, отличившись один голом и одним ассистом. Он сыграл во всех 18 поединках АПЛ и шести встречах Лиги чемпионов. В его пассиве только одна желтая карточка.

Аналитический портал оценивает 22-летнего защитника в 75 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Пари Сен-Жермен Вильям Салиба Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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