Два европейских гранда интересовались Салиба, но он решил остаться в Арсенале
Клуб считает его ключевым игроком команды
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"Арсенал" рассматривает продление контракта с центральным защитником Уильямом Салибой – ключевым шагом в построении проекта клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение было продлено в прошлом июле до 2027 года. В договоре не предусмотрена опция выкупа (клаусула).
Романо отмечает, что трансфером защитника интересовались ПСЖ и “Бавария”, однако француз решил остаться в лондонском клубе.
В текущем сезоне Салиба провел 25 матчей во всех турнирах за “Арсенал”, отличившись один голом и одним ассистом. Он сыграл во всех 18 поединках АПЛ и шести встречах Лиги чемпионов. В его пассиве только одна желтая карточка.
Аналитический портал оценивает 22-летнего защитника в 75 миллионов евро.
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