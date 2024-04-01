ВСУ обезвредили за сутки 710 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной
Цифра уничтоженных танков близится к юбилейной
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки военных действий.
В целом, Силы Обороны Украины ликвидировали около 710 человек живой силы. Также уничтожено более 140 единиц боевой техники. Основной акцент - на артиллерийских системах.
Общие боевые потери РФ с момента полномасштабного вторжения составляют:
- личного состава - 442880 (+710);
- танков - 6986 (+20);
- бронированных машин - 13321 (+17);
- артсистем - 11082 (+32);
- РСЗВ - 1023 (+0);
- средства ПВО - 744 (+1);
- самолетов - 347;
- вертолетов - 325;
- БПЛА - 8757 (+26);
- крылатые ракеты - 2057 (+9);
- корабли/катера - 26;
- подводные лодки - 1;
- автотехники+автоцистерн - 14752 (+35);
- спецтехника - 1826 (+3).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ливерпуль - единоличный лидер, Астон Вилла остается четвертой, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- 11-й клиншит Лунина. Известны оценки голкипера в матче с Атлетик Бильбао
- Погром от Динамо и возвращение Днепра-1. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Лига 1. Монако эффектно возвращается в топ-3, Лион и Реймс застопорили друг друга
- Красотка дня. Знаменитая модель, которая не простила Дани Алвесу измену и обвинения в изнасиловании. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодой звезды сборной Исландии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн