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ВСУ обезвредили за сутки 710 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Трансферы

Цифра уничтоженных танков близится к юбилейной

ВСУ обезвредили за сутки 710 оккупантов. Генштаб обновил данные по потерям России в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки военных действий.

В целом, Силы Обороны Украины ликвидировали около 710 человек живой силы. Также уничтожено более 140 единиц боевой техники. Основной акцент - на артиллерийских системах.

Общие боевые потери РФ с момента полномасштабного вторжения составляют:

  • личного состава - 442880 (+710);
  • танков - 6986 (+20);
  • бронированных машин - 13321 (+17);
  • артсистем - 11082 (+32);
  • РСЗВ - 1023 (+0);
  • средства ПВО - 744 (+1);
  • самолетов - 347;
  • вертолетов - 325;
  • БПЛА - 8757 (+26);
  • крылатые ракеты - 2057 (+9);
  • корабли/катера - 26;
  • подводные лодки - 1;
  • автотехники+автоцистерн - 14752 (+35);
  • спецтехника - 1826 (+3).

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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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