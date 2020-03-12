УЕФА перенес отборочные турниры чемпионата Европы среди юношеских и девичьих сборных

На фоне событий, связанных с распространением вируса COVID-19 в Европе и вызванным им ограничением на поездки, наложенным правительствами разных стран, все мини-турниры элитного раунда отбора к чемпионатам Европы среди команд U-17 и WU-17, U-19 и WU-19, которые должны состояться между 14 марта и 14 апреля 2020, перенесены, сообщает УЕФА.

Это общая мера пресечения.

Более подробная информацию о переносе этих соревнований будет доступна позже.

Напомним, что в этих турнирах должны принять участие сборные Украины U-17 (тренер - Александр Петраков), U-19 (Олег Кузнецов) и WU-17 (Сергей Сапронов). Соревнования были запланированы на конец марта соответственно в Турции, Дании и Норвегии.