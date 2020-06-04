Главный фактор победы Украины U-19 на чемпионате Европы 2009 года выделил игрок той команды

Лучший игрок чемпионата Европы U-19 в 2009 году Кирилл Петров вспомнил в разговоре с телеканалом Футбол победу команды Украины на этом соревновании.

- Какой главный секрет успеха юношеской сборной в 2009 году?

- В тренере [Юрие Калитвинцеву], который вселил в нас уверенность и был очень большим психологом.

Эту уверенность он пытался внушить на первом чемпионате Европы, который был в 16 лет. В 2009 году мы знали, что должны бороться за призовые места.

Он говорил, что мы должны быть победителями, и полностью нам доверял. Спустя годы мы сами это понимали. В 2009 году мы играли словно молодые мужчины и не смотрели на фамилии соперников.

- На вас давил тот факт, что чемпионат Европы проходил в Украине?

- Конечно. Мы думали, что на одной ноге выйдем из группы, но в первом же матче поняли - просто не будет. Получили по головушке в первой и во второй игре, а потом пришлось входить с подгруппы на морально-волевых.