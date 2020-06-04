  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Главный фактор победы Украины U-19 на чемпионате Европы 2009 года выделил игрок той команды
В тренде

Главный фактор победы Украины U-19 на чемпионате Европы 2009 года выделил игрок той команды

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Психология Калитвинцева - еще с U-16

Главный фактор победы Украины U-19 на чемпионате Европы 2009 года выделил игрок той команды
Новина українською

Лучший игрок чемпионата Европы U-19 в 2009 году Кирилл Петров вспомнил в разговоре с телеканалом Футбол победу команды Украины на этом соревновании.

- Какой главный секрет успеха юношеской сборной в 2009 году?

- В тренере [Юрие Калитвинцеву], который вселил в нас уверенность и был очень большим психологом.

Эту уверенность он пытался внушить на первом чемпионате Европы, который был в 16 лет. В 2009 году мы знали, что должны бороться за призовые места.

Читайте такжеПервый триумф украинских сборных. Как сложилась судьба победителей Евро-2009. ВИДЕО

Он говорил, что мы должны быть победителями, и полностью нам доверял. Спустя годы мы сами это понимали. В 2009 году мы играли словно молодые мужчины и не смотрели на фамилии соперников.

- На вас давил тот факт, что чемпионат Европы проходил в Украине?

- Конечно. Мы думали, что на одной ноге выйдем из группы, но в первом же матче поняли - просто не будет. Получили по головушке в первой и во второй игре, а потом пришлось входить с подгруппы на морально-волевых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Петров Юрий Калитвинцев Украина U-19 Чемпионат Европы U-19
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...