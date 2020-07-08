Жерсон Родригес забил в третьем матче подряд и спас для Анкарагюджю ничью

Нападающий "Анкарагюджю" Жерсон Родригес, права на которого принадлежат "Динамо", забил гол в выездном матче 31-го тура чемпионата страны с "Гезтепе".

Жерсон вышел в стартовом составе и забил гол с пенальти на 58-й минуте. Этот гол принес "Анкарагюджю" ничью, а матч закончился со счетом 2:2.

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Отметим, что Родригеш забивает в третьем матче подряд, до этого он поразил ворота "Трабзонспора" и "Башакшехира". Всего в текущем сезоне он забил 6 голов.