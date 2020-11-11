Денис Попов: Часть призовых за победу на ЧМ поделил на семью, остальное отложил на квартиру
На редкость разумный подход для молодежи
Защитник "
- Куда дел призовые за ЧМ?
– Поделил на семью, дал некоторую часть. Остальное на квартиру отложил. Считаю, правильно, разумно.
- Почему забивал голы на ЧМ?
– Серому Булеце надо спасибо сказать. Он знает, куда надо подавать. Если бы его не было, не было бы этих голов. У меня еще было 10 голов в сезоне, когда начинали играть в академии на Украину.
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Источник:Football Hub
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