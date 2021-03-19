УАФ отменила мартовский сбор юношеской сборной Украины U-18

УАФ приняла решение отменить мартовский учебно-тренировочный сбор и запланированы товарищеские матчи юношеской сборной Украины U-18.

Связано это со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению COVID-19 в Украине.

Напомним, команда Александра Петракова должна была собраться 22 марта на сбор, который планировалось посвятить подготовке к квалификационному раунду Евро-2022. В рамках сбора были запланированы два контрольных поединка - с молодежными составами "Ворсклы" и "Колоса".