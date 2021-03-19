  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. УАФ отменила мартовский сбор юношеской сборной Украины U-18
В тренде

УАФ отменила мартовский сбор юношеской сборной Украины U-18

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Все из-за ковида

УАФ отменила мартовский сбор юношеской сборной Украины U-18

УАФ

Новина українською

УАФ приняла решение отменить мартовский учебно-тренировочный сбор и запланированы товарищеские матчи юношеской сборной Украины U-18.

Связано это со сложной эпидемиологической ситуацией по распространению COVID-19 в Украине.

Напомним, команда Александра Петракова должна была собраться 22 марта на сбор, который планировалось посвятить подготовке к квалификационному раунду Евро-2022. В рамках сбора были запланированы два контрольных поединка - с молодежными составами "Ворсклы" и "Колоса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-18
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Footballer16
19.03.2021 в 21:00
Правильно, ведь деньги на сборы остались в Швейцарии у шлю... то есть на апелляцию ушли.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...