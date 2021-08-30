Украина U-17 по пенальти проиграла Турции в финале Кубка Банникова

Сегодня в Киеве состоялся финальный матч турнира Кубок Банникова, в котором встречались юношеские сборные Украины U-17 и Турции U-17.

Напомним, что украинцы в своей группе обошли команды Армении (4:0), Беларуси (2:2) и Болгарии (1:0), а турки - Грузию (2:1), Словакию (3:2) и Узбекистан (2:3).

Украинцы открыли счет на 17-й минуте, однако турки смогли спасти игру, ответив голом на 75-й.

Игра без овертаймов сразу перешла в серию пенальти, где удачливее были турки – 3:5.

Таким образом, второй турнир подряд Украина уступает в финале Турции в серии пенальти...

Украина (U-17) - Турция (U-17) - 1: 1 (пен. - 3:5)

Голы: Кремчанин (10) - Киличсой (75).

Украина (U-17): Кравец, Балаба, Сизонюк, Белоконь, Гусев, Янчишин, Янович, Кремчанин, Деркач (Катрич, 64), Ющенко (Дебич, 46; Лысенко 84), Панченко (Дзень, 46).