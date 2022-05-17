Молодежная сборная Украины по футзалу сыграет в квалификации чемпионата Европы с 7 по 10 июля

Определен календарь поединков в группе 6 раунда квалификации Евро-2022 по футзалу среди юношеских команд U-19. Матчи должны были пройти во Львове 16-19 марта, но из-за полномасштабной войны с россией были перенесены на неопределенный срок.

Подопечные Виталия Одегова по итогам жеребьевки, прошедшей 30 октября, попали в 6 группу, где встретятся с Бельгией, Молдовой и Андоррой. УЕФА сообщил, что матчи состоятся 7-10 июля этого года, а принимать их будет молдавская коммуна Чореску.

7 июля:

Бельгия – Молдова;

Украина – Андорра.

8 июля:

Молдова – Андорра;

Бельгия - Украина.

10 июля:

Молдова - Украина;

Андорра — Бельгия.

Финальная часть турнира будет проходить 3—10 сентября в испанском Хаэне на "Оливио-Арене", вмещающей 6500 зрителей. Восемь участников турнира будут разбиты на две группы по четыре команды, по две лучшие из которых выйдут в полуфиналы.