Молодежная сборная Украины по футзалу сыграет в квалификации чемпионата Европы с 7 по 10 июля
Финальная часть турнира будет проходить с 3 по 10 сентября в Испании
Фото: https://uaf.ua/article/45152
Определен календарь поединков в группе 6 раунда квалификации Евро-2022 по футзалу среди юношеских команд U-19. Матчи должны были пройти во Львове 16-19 марта, но из-за полномасштабной войны с россией были перенесены на неопределенный срок.
Подопечные Виталия Одегова по итогам жеребьевки, прошедшей 30 октября, попали в 6 группу, где встретятся с Бельгией, Молдовой и Андоррой. УЕФА сообщил, что матчи состоятся 7-10 июля этого года, а принимать их будет молдавская коммуна Чореску.
7 июля:
- Бельгия – Молдова;
- Украина – Андорра.
8 июля:
- Молдова – Андорра;
- Бельгия - Украина.
10 июля:
- Молдова - Украина;
- Андорра — Бельгия.
Финальная часть турнира будет проходить 3—10 сентября в испанском Хаэне на "Оливио-Арене", вмещающей 6500 зрителей. Восемь участников турнира будут разбиты на две группы по четыре команды, по две лучшие из которых выйдут в полуфиналы.
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