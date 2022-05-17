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Молодежная сборная Украины по футзалу сыграет в квалификации чемпионата Европы с 7 по 10 июля

Юношеские сборные Украины
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Финальная часть турнира будет проходить с 3 по 10 сентября в Испании

Молодежная сборная Украины по футзалу сыграет в квалификации чемпионата Европы с 7 по 10 июля

Фото: https://uaf.ua/article/45152

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Определен календарь поединков в группе 6 раунда квалификации Евро-2022 по футзалу среди юношеских команд U-19. Матчи должны были пройти во Львове 16-19 марта, но из-за полномасштабной войны с россией были перенесены на неопределенный срок.

Подопечные Виталия Одегова по итогам жеребьевки, прошедшей 30 октября, попали в 6 группу, где встретятся с Бельгией, Молдовой и Андоррой. УЕФА сообщил, что матчи состоятся 7-10 июля этого года, а принимать их будет молдавская коммуна Чореску.

7 июля:

  • Бельгия – Молдова;
  • Украина – Андорра.

8 июля:

  • Молдова – Андорра;
  • Бельгия - Украина.

10 июля:

  • Молдова - Украина;
  • Андорра — Бельгия.

Финальная часть турнира будет проходить 3—10 сентября в испанском Хаэне на "Оливио-Арене", вмещающей 6500 зрителей. Восемь участников турнира будут разбиты на две группы по четыре команды, по две лучшие из которых выйдут в полуфиналы.

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В статье: Андорра Бельгия Молдова Юношеская сборная Украины по футзалу
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Источник:
uaf.ua

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