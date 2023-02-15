  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Календарь матчей сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023
В тренде

Календарь матчей сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Старт с Кипром

Календарь матчей сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В марте юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения) будет участвовать в элитном раунде отбора Евро-2023 (U-17). Команда Юрия Мороза встретится с командами Италии, Кипра (хозяин турнира) и Ирландии.

Матчи будут проходить в кипрском городе Пафос на стадионах "Муниципал Героскипа" и им. Стелиоса Кириакидеса.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2023 (U17) в группе 6:

07.03.2023

Италия — Ирландия (15.00)

Кипр — Украина (18.00)

10.03.2023

Италия — Кипр (15.00)

Украина — Ирландия (15.00)

13.03.2023

Украина — Италия (15.00)

Ирландия - Кипр (15.00)

Время начала матчей – киевское.

В элит-раунде 32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону — 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.

По теме
yellow-arrow
Кузнецов: В нашей квалификационной группе Евро-2024 фаворита нет
yellow-arrow
Езерский: У сборной Украины U-16 соперники такого уровня, как в элитном раунде отбора
yellow-arrow
Нагорняк: Никто не собирается сбрасывать со счетов Данию и Люксембург
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Мороз Украина U-17
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде