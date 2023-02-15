Календарь матчей сборной Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2023

В марте юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2006 года рождения) будет участвовать в элитном раунде отбора Евро-2023 (U-17). Команда Юрия Мороза встретится с командами Италии, Кипра (хозяин турнира) и Ирландии.

Матчи будут проходить в кипрском городе Пафос на стадионах "Муниципал Героскипа" и им. Стелиоса Кириакидеса.

Календарь элит-раунда отбора Евро-2023 (U17) в группе 6:

07.03.2023

Италия — Ирландия (15.00)

Кипр — Украина (18.00)

10.03.2023

Италия — Кипр (15.00)

Украина — Ирландия (15.00)

13.03.2023

Украина — Италия (15.00)

Ирландия - Кипр (15.00)

Время начала матчей – киевское.

В элит-раунде 32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону — 15 путевок в финальную стадию, матчи которой состоятся в период с 17 мая по 2 июня в Венгрии. В финальный турнир выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.