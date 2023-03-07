Мороз: Ванат умный и техничный игрок. Надеюсь, он будет прогрессировать

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал о периоде работы с молодежной командой киевского "Динамо".

– Осенью 2016 года "Динамо" наделало шум в Юношеской Лиге УЕФА. Дважды обыграли "Бенфику", "Наполи". В шести матчах расписали только одну ничью. В чем была сила команды?

– В игроках. Каждый футболист отдался игре. Шапаренко, Леднев, Булеца, Миколенко, Попов, Русин, Вантух, Дубинчак – какую фамилию не назовешь, все играют. Каждый из них имеет не только талант, но и характер.

– Что произошло в первом матче плей-офф против "Аякса"?

– Я бы не хотел вспоминать. Это уже история. Уже сделали много выводов по этому поводу. Двигаемся дальше.

– Одним из главных талантов той команды был Ахмед Алибеков. Почему он так и не раскрылся?

– Алибеков – действительно талантливый игрок. Он у меня играл и в опорной зоне, и в центре защиты. Возможно, Ахмеду не хватает здоровья. Только начнет, начинаются проблемы. Очень хороший игрок, умный, универсальный. Характер есть у него. Но что-то ему мешает.

– Владислав Ванат готов стать основным форвардом?

– Да. Быстрый, умный, техничный игрок. Может решить момент с хорошей реализацией. Надеюсь, он будет только прогрессировать и добавлять, – отметил Мороз.