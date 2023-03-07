Мороз: Ванат умный и техничный игрок. Надеюсь, он будет прогрессировать
Он считает, что Владислав может стать основным форвардом "Динамо"
Фото - ФК Маріуполь / автор невідомий
Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз рассказал о периоде работы с молодежной командой киевского "Динамо".
– Осенью 2016 года "Динамо" наделало шум в Юношеской Лиге УЕФА. Дважды обыграли "Бенфику", "Наполи". В шести матчах расписали только одну ничью. В чем была сила команды?
– В игроках. Каждый футболист отдался игре. Шапаренко, Леднев, Булеца, Миколенко, Попов, Русин, Вантух, Дубинчак – какую фамилию не назовешь, все играют. Каждый из них имеет не только талант, но и характер.
– Что произошло в первом матче плей-офф против "Аякса"?
– Я бы не хотел вспоминать. Это уже история. Уже сделали много выводов по этому поводу. Двигаемся дальше.
– Одним из главных талантов той команды был Ахмед Алибеков. Почему он так и не раскрылся?
– Алибеков – действительно талантливый игрок. Он у меня играл и в опорной зоне, и в центре защиты. Возможно, Ахмеду не хватает здоровья. Только начнет, начинаются проблемы. Очень хороший игрок, умный, универсальный. Характер есть у него. Но что-то ему мешает.
– Владислав Ванат готов стать основным форвардом?
– Да. Быстрый, умный, техничный игрок. Может решить момент с хорошей реализацией. Надеюсь, он будет только прогрессировать и добавлять, – отметил Мороз.
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