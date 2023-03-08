Сборная Украины U-17 начала отбор элит-раунда Евро-2023 с победы над Кипром

Сегодня, 7 марта, матчем против Кипра юношеская сборная Украины U-17 начала выступление в элит-раунде квалификации Евро-2023.

Свой первый поединок группы 6 подопечные Юрия Мороза проводили против хозяев мини-турнира в кипрском Пафосе.

Украинцы мощно начали и забили два гола к 22-й минуте, после чего несколько сбавили обороты и пропустили гол в свои ворота в концовке первого таайма.

Впрочем, во втором тайме подопечные Юрия Мороза довели дело до победы, забив еще два гола и снова пропустив необязательный голв концовке.

4:2. Таким образом, сборная Украины после первого тура возглавила группу, тук как в параллельном матче Ирландия и Италия сыграли вничью 2:2.

Следующий матч наша команда проведет 10 марта против Ирландии.

Кипр (U-17) - Украина (U-17) 2:4

Голы: Аврамидис (45), Цулиу (90, с пенальти) – Хан (9), Белый (22), Калин (60), Пономаренко (82).

Украина (U-17): Бакус, Бакай, Коробов, Захарченко (Дигтярь, 88), Дикий, Ищенко (Будко, 83), Пашко, Белый (Осипенко, 88), Хан (Синчук, 83), Калин, Пономаренко (Руснак, 83).