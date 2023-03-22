Непростая группа и потеря лидера. Украина U-19 стартует в элит-раунде отбора на Евро-2023

Уже сегодня юношеская сборная Украины (U-19) начинает свой путь в финальной части отбора на Чемпионат Европы. Главный турнир континента среди сборных данной возрастной группы пройдет летом, и чтобы там оказаться, коллективу Сергея Нагорняка придется преодолеть элит раунд отбора. Что он из себя представляет, с кем "сине-желтые" будут играть и кто сможет выйти на поле мы ответим в этом материале.

Регламент отбора

Евро U-19 в этом году состоится на Мальте с третьего по 16-е июля. На турнире примут участие лишь восемь команд, которые будут разделены на две группы. Дальше все по классике - из каждого квартета в полуфинал выйдут по две команды, после чего две лучшие встретятся в финале. На первенство Европы пока попала лишь одна команда - Мальта, которая, как мы писали, хозяйка турнира.

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Остальные команды смогут попасть на турнир, лишь преодолев элит-раунд отбора. 28 лучших сборных, прошедших до этого первый раунд квалификации, о котором скажем ниже, были поделены на семь групп по четыре участника. Дальше все достаточно жестко, ибо из каждой группы на Евро выходят только победитель квартета, остальные три команды будут следить за турниром удаленно.

Путь в квалификационном раунде

Как мы уже писали ранее, в элит-раунд отбора попали лишь лучшие сборные в данной возрастной группе. Для того чтобы это сделать нужно было преодолеть первый квалификационный раунд, с чем команда Нагорняка успешно справилась. На пути к элит-раунду "сине-желтые" выиграли свою группу, взяв девять очков из девяти возможных.

Вначале с трудом было обыграно Косово с победным голом Ярмолюка в компенсированное время (1:0), а вот последующие очки удалось взять куда увереннее - 4:1 против Кипра и 2:0 против Швеции. Итого, девять балов и уверенная первая строчка.

Группа сборной Украины

Нельзя сказать, что украинской команде дико повезло со жребием. В группу к коллективу Нагорняка попали также сборные Испании, Люксембурга и Дании. "Красная фурия" со своими восемью победами - рекордсмен юношеского первенства Европы, однако последний подобный турнир они пропускали, не сумев преодолеть элит-раунд квалификации. Через это, к слову, прошла и украинская команда U19, уступив лидерство сербам лишь из-за большего количества желтых карточек.

Состав сборной Украины

На матчи элитного раунда отбора Сергей Нагорняк вызвал 20-х игроков. Приводим полный список футболистов:

Вратари : Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Денис Барченко ("Шахтер" Донецк).

: Юрий-Владимир Герета ("Рух" Львов), Денис Барченко ("Шахтер" Донецк). Защитники : Андрей Булеза ("Минай"), Александр Роспутько ("Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все — "Рух" Львов), Данило Удод ("Аль -Айн", ОАЭ).

: Андрей Булеза ("Минай"), Александр Роспутько ("Шахтер" Донецк), Артем Бенедюк ("Динамо" Киев), Виталий Холод, Богдан Слюбик, Андрей Китела (все — "Рух" Львов), Данило Удод ("Аль -Айн", ОАЭ). Полузащитники : Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все — "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Дмитрий Черныш ("Ворскла" Полтава), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия).

: Иван Лосенко, Олег Пушкарев, Александр Ющенко, Антон Глущенко (все — "Шахтер" Донецк), Антон Царенко ("Динамо" Киев), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Дмитрий Черныш ("Ворскла" Полтава), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Владимир Харабара (Нюрнберг, Германия). Нападающие: Игорь Горбач ("Динамо" Киев), Никита Александров ("Ривас Мадрид", Испания)

Интересно, что часть из юных игроков уже имеет опыт игры в рамках высшего украинского дивизиона: Булеза (капитан команды, к слову) с весны бегает в составе "Миная", Китела, Слюбик и Холод выходили в матчах за "Рух", Сигеев - за "Александрию", Черныш - за "Ворсклу", а Антон Царенко, забивший два гола в рамках квалификационного раунда, в недавней игре против "Зари" дебютировал в старте "Динамо". Не совсем удачно, но факт остается фактом.

Увы, не обошлось без плохим новостей. Коуч команды в интервью жаловался, что к играм удалось привлечь лишь одного профильного нападающего (Горбча), однако главной потерей можно назвать отсутствие Егора Ярмолюка. Чтобы вы понимали важность игрока "Брентфорда", приведем лишь одну цифру: 19-летний хавбек - лучший бомбардир и лучший ассистент "сине-желтых" в рамках квалификации. Он по разу забил против Косово и Швеции, а также отдал две голевые передачи против Кипра. Без Егора будет трудновато.

Расписание матчей

Украинскую сборную впереди ожидает три непростых матча. Со слов главного тренера наших юношей, больше всего опасаться нужно первой игры против Люксембурга, которая состоится сегодня, 22-го марта. Коуч говорит об опасности усталости после длинной дороги, а также, вероятно, намекает о возможной недооценки оппонента, которую стоит избежать.

После Люксембурга юные "сине-желтые" сыграют 25-го марта против Дании, а спустя три дня - против Испании. Именно последний поединок может стать ключевым, однако, по словам того же Нагорняка, настраиваться нужно на все матчи, дабы выполнить главную цель - первое место в элитном раунде отбора и выход на чемпионат Европы U19.

Украина - Люксембург : 22-е марта, 21:00

: 22-е марта, 21:00 Украина - Дания : 25-е марта, 17:00

: 25-е марта, 17:00 Испания - Украина: 28-е марта, 19:00

Отметим, что все три будущих матча украинской команды пройдут в Испании. Информация о возможной трансляции появится уже перед самими играми.