Сборная Украины U-18 на турнире в Польше обыграла Турцию
Впереди матч со Словакией
uaf.ua
Юношеская сборная Украины U-18 провела свой второй матч на турнире Вацлава Ежека.
После поражения от США, подопечные Юрия Мороза победили команду Турции.
Судьбу встречи решили два точных удара в исполнении динамовцев Киева. На 11-й минуте отличился нападающий Виталий Лобко, а на 90+2 точку во встрече поставил полузащитник Владислав Калин. 2:0.
Следующую и последнюю игру на турнире наша сборная проведет 10 сентября против команды Словакии.
Турция - Украина - 0:2
Голы: Лобко (11), Калин (90+2).
Украина: Бакус, Киричок, Коробов (Гаража, 58), Гавриленко, Дикий, Будко, Хан (Ищенко, 46), Осипенко (Жданов, 58), Синчук, Вернаттус (Калин, 46), Лобко (Пономаренко, 58).
Популярное сейчас
- Словакия - Португалия. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 08.09.23
- На войне погиб брат футболиста киевского Динамо
- Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит
- Стал известен состав сборной Украины U-17 на сбор в Киеве
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 17:07 Прогнозы на футбол Ирландия – Нидерланды. Анонс и прогноз матча отбора на Евро на 10.09.2023
- 00:30 Украинские Национальная сборная поздравила разведчиков с днем Военной разведки Украины. ВИДЕО
- 00:20 Прогнозы на футбол Северная Македония – Италия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 09.09.2023