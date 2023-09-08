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Сборная Украины U-18 на турнире в Польше обыграла Турцию

Юношеские сборные Украины
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Впереди матч со Словакией

Сборная Украины U-18 на турнире в Польше обыграла Турцию

uaf.ua

Новина українською

Юношеская сборная Украины U-18 провела свой второй матч на турнире Вацлава Ежека.

После поражения от США, подопечные Юрия Мороза победили команду Турции.

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Судьбу встречи решили два точных удара в исполнении динамовцев Киева. На 11-й минуте отличился нападающий Виталий Лобко, а на 90+2 точку во встрече поставил полузащитник Владислав Калин. 2:0.

Следующую и последнюю игру на турнире наша сборная проведет 10 сентября против команды Словакии.

Турция - Украина - 0:2

Голы: Лобко (11), Калин (90+2).

Украина: Бакус, Киричок, Коробов (Гаража, 58), Гавриленко, Дикий, Будко, Хан (Ищенко, 46), Осипенко (Жданов, 58), Синчук, Вернаттус (Калин, 46), Лобко (Пономаренко, 58).

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В статье: Украина U-18
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