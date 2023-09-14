Тренер Украины U-18 Мороз: Команда начинает играть в более взрослый футбол, больше думать во время игры

Главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Юрий Мороз подвел итоги выступления команды, которая заняла третье место на международном турнире Вацлава Ежека в Чехии.

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— Мы удовлетворены проделанной работой. Я увидел, что ребята прибавляют, становятся крепче, лучше, ярче. Команда начинает играть в более взрослый футбол, больше думать во время игры.

– Поражение в первом матче от американцев обусловлено тем, что, как вы говорили, начинали с чистого листа?

— Это тоже имело место, но мы за три матча дали сыграть всем футболистам, и в эпизодах с пропущенными мячами сказались ошибки индивидуального плана в обороне. Как показалось, не было того настроения, которого ждал тренерский штаб. Да и контроль мяча был слаб, но со временем понемногу все стало на свои места.

- Лучшим бомбардиром в нашей команде стал Владислав Калин. Но он полузащитник...

- Абсолютно верно. Я рад, что практически все футболисты атакующей линии сумели отличиться. Команда не отсиживалась в обороне, а пыталась атаковать, угрожать воротам, претворять в жизнь наигранные схемы.

С приходом Сергея Реброва на должность главного тренера национальной команды вертикаль работы всех сборных Украины дисциплинирует нас. Выбрано направление, и мы его стараемся придерживаться.