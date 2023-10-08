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Шахтер не отпустил своих игроков в сборную Украины U-19

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Обусловлено тяжелой физической нагрузкой на футболистов

Шахтер не отпустил своих игроков в сборную Украины U-19

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Донецкий “Шахтер” не отпустил своих футболистов в лагерь сборной Украины U-19, которая вскоре примет участие в турнире в Южной Корее. Об этом сообщает Sport.ua.

В официальном списке от УАФ в составе юношеской сборной нет ни одного игрока "горняков". Согласно информации источника, донецкий клуб не отпустил своих подопечных из-за плотного календаря матчей.

"Шахтер" U-19 помимо юношеского первенства Украины также выступает в Лиге чемпионов. 4 октября "горняки" играли против "Антверпена" U-19, сегодня, 8 октября, встретятся с "Зарей" U-19, а на 20 октября запланирован поединок против ЛНЗ U-19.

В “Шахтере” решили, что длинный перелет, другой часовой пояс, тяжелая адаптация не пойдут на пользу молодым футболистам. Кадровые потери сборной частично "залатали" приглашением игроков 2006 года рождения.

В предыдущий список юношеской сборной входили вратарь Владислав Кравец, защитники Николай Огарков, Антон Дрозд, полузащитник Евгений Янович и форвард Антон Демченко.

Сборная Украины U-19 примет участие в турнире Seoul Cup с 10 по 15 октября. Кроме "сине-желтых" в этом соревновании примут участие сверстники из Южной Кореи, Марокко и Вьетнама. Каждая команда сыграет между собой. Стартовый поединок турнира запланирован на 10 октября – соперником будет команда Южной Кореи.

Добавим, что "Шахтер" U-19 лидирует в юношеском первенстве чемпионата Украины, имея еще одну игру в запасе. В то же время в юношеской Лиге чемпионов "горняки" занимают третье место в группе.

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В статье: Украина U-19 Шахтер (Донецк) Шахтер U19 (Донецк)
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Источник:
Sport.ua

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