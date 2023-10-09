Тренер Украины U-19 высказался об отсутствии игроков Шахтера в заявке
Сине-желтые сыграют на турнире в Южной Корее
Фото: прес-служба УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов высказался относительно заявки команды на международный турнир в Южной Корее.
— Олег Владимирович, какие цели вы будете преследовать на этом сборе?
— Последний раз мы собирались полтора года назад, поэтому крайне важно перед стартом в квалификационном раунде чемпионата Европы посмотреть, как выглядит команда, увидеть в деле новичков.
— В списке нет представителей "Шахтера"...
— К сожалению, на этом сборе не будет кандидатов из донецкого клуба, которые участвовали в матче Юношеской лиги УЕФА, они физически не успевали приехать. Несмотря на это, ребята в обойме, и они будут в расположении сборной перед стартом квалификации Евро.
— Сборная Украины сыграет с командами Южной Кореи, Вьетнама и Марокко. Что знаете о соперниках?
— Информации у нас практически нет - разве что статистика с матчами, голами, составом. Надеюсь, что видеоматериалы по Южной Корее, с которой у нас первый поединок на турнире, будут у нас уже непосредственно на месте. А на Вьетнам и Марокко посмотрим в процессе соревнований, - сказал Кузнецов.
Напомним, на товарищеском турнире сине-желтые сыграют с Южной Кореей (10 октября), Вьетнамом (12 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки украинская команда встретится с ровесниками из Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований)
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