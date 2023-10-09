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Тренер Украины U-19 высказался об отсутствии игроков Шахтера в заявке

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Сине-желтые сыграют на турнире в Южной Корее

Тренер Украины U-19 высказался об отсутствии игроков Шахтера в заявке

Фото: прес-служба УАФ

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Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов высказался относительно заявки команды на международный турнир в Южной Корее.

— Олег Владимирович, какие цели вы будете преследовать на этом сборе?

Последний раз мы собирались полтора года назад, поэтому крайне важно перед стартом в квалификационном раунде чемпионата Европы посмотреть, как выглядит команда, увидеть в деле новичков.

— В списке нет представителей "Шахтера"...

К сожалению, на этом сборе не будет кандидатов из донецкого клуба, которые участвовали в матче Юношеской лиги УЕФА, они физически не успевали приехать. Несмотря на это, ребята в обойме, и они будут в расположении сборной перед стартом квалификации Евро.

— Сборная Украины сыграет с командами Южной Кореи, Вьетнама и Марокко. Что знаете о соперниках?

Информации у нас практически нет - разве что статистика с матчами, голами, составом. Надеюсь, что видеоматериалы по Южной Корее, с которой у нас первый поединок на турнире, будут у нас уже непосредственно на месте. А на Вьетнам и Марокко посмотрим в процессе соревнований, - сказал Кузнецов.

Напомним, на товарищеском турнире сине-желтые сыграют с Южной Кореей (10 октября), Вьетнамом (12 октября) и Марокко (15 октября). А с 15-го по 21 ноября юношеская сборная Украины будет играть в квалификационном раунде Евро-2024 (U-19). По итогам жеребьевки украинская команда встретится с ровесниками из Словакии, Косово и Мальты (хозяин соревнований)

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В статье: Олег Кузнецов Украина U-19
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Источник:
УАФ

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