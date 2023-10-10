Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024
В октябре наша команда сыграет в группе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
13 октября начнется сбор юношеской сборной Украины U-17, который будет приурочен к поединкам квалификационного раунда Евро-2024.
Отметим, что сине-желтые попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне.
Главный тренер нашей сборной Владимир Езерский вызвал на матчи вызвал 20 футболистов.
Состав юношеской сборной Украины U-17
Вратари: Александр Харечко ("Рух" Львов), Александр Петренко ("Байер", Германия).
Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третяк (все — "Динамо" Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба — "Шахтер" Донецк), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия).
Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба - "Динамо" Киев), Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Назар Бондарь ("Рух" Львов), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Богдан Оличенко ("Бавария") , Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо", Германия), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – "Гент", Бельгия).
Нападающие: Иван Денисов ("Рух" Львов), Артем Степанов ("Байер", Германия).
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