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Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024

Юношеские сборные Украины
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В октябре наша команда сыграет в группе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном

Езерский назвал состав сборной Украины U-17 на матчи квалификации Евро-2024

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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13 октября начнется сбор юношеской сборной Украины U-17, который будет приурочен к поединкам квалификационного раунда Евро-2024.

Отметим, что сине-желтые попали в группу 3 вместе с Германией, Финляндией и Лихтенштейном. Мини-турнир будет проходить с 15 по 21 октября в Лихтенштейне.

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Главный тренер нашей сборной Владимир Езерский вызвал на матчи вызвал 20 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Харечко ("Рух" Львов), Александр Петренко ("Байер", Германия).

Защитники: Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третяк (все — "Динамо" Киев), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба — "Шахтер" Донецк), Кирилл Дигтярь ("Металлист" Харьков), Евгений Рябоконь ("Словацко", Чехия).

Полузащитники: Павел Люсин, Владимир Озимай (оба - "Динамо" Киев), Евгений Гармаш ("Шахтер" Донецк), Назар Бондарь ("Рух" Львов), Александр Драган ("Аталанта", Италия), Богдан Оличенко ("Бавария") , Германия), Дмитрий Богданов ("Динамо", Германия), Александр Сорока, Артур Ухань (оба – "Гент", Бельгия).

Нападающие: Иван Денисов ("Рух" Львов), Артем Степанов ("Байер", Германия).

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В статье: Владимир Езерский Украина U-17
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Источник:
УАФ

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