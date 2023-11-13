Тренер Украины U-19: Нет другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов рассказал о подготовке команды к квалификационному раунду Евро-2024 (U-19) против Мальты (15 ноября, хозяева соревнований), Косова (18 ноября) и Словакии (21 ноября).

- Олег Владимирович, состав, который поехал на квалификационный раунд чемпионата Европы, оптимальный?

- Думаю, да. Если на недавний сбор в Южной Корее были приглашены многие новые игроки, то сейчас акцент был сделан на том, чтобы футболисты были с игровой практикой.

- Но и сейчас не обошлось без новичков...

- Да. За Тимуром Тутеровым мы следили давно, когда он еще выступал за "Колос". Сейчас он стабильно выступает за молодежный состав "Сандерленда". Хорошие отзывы об Александре Пищуре, высоком нападающем из "Академии Пушкаша". Неплохо себя проявляет в Испании и Богдан Мануйлов. Надеюсь, что эти ребята нам помогут.

Читайте также Тренер сборной Украины U-19: Две недели назад мы ничего не знали о Кревсуне

- Времени на подготовку к турниру у команды будет немного?

- Из Киева мы выехали утром 11-го числа. На Мальту прибыли 12-го ближе к вечеру. У нас, по сути, будет два полноценных рабочих дня.

- Что вы знаете о будущих соперниках по квалификации?

- Больше всего информации мы собираем по сборной Мальты, потому что встречаемся с хозяевами в первом туре. А на Косово и Словакию посмотрим на самом турнире.

- Сборную Украины можно назвать фаворитом этой группы?

- Я не был бы таким категоричным. Мальтийцы - хозяева, поэтому они будут сверхмотивированы. С Косовом мы встречались и побеждали его, но это был очень сложный для Украины поединок. А Словакия всегда имела перспективную молодежь. Поэтому я не стал бы выделять какую-то сборную. Все соперники имеют примерно одинаковые шансы на успех.

- О задачах сине-желтых можно не спрашивать?

- Другой цели, кроме как пробиться в элит-раунд отбора чемпионата Европы, наша команда не имеет, - сказал Кузнецов.