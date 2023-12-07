Стали известны соперники Украины U-17 в элит-раунде отбора Евро-2024
Состоялась жеребьевка
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Сегодня, 7 декабря состоялась жеребьевка элит-раунда квалификации Евро-2024 среди юношей до 17-ти лет, в котором приняла участие и сборная Украины (футболисты не старше 2007 года рождения).
Напомним, подопечные Владимира Езерского заняли третье место в своей группе квалификационного раунда и прошли дальше по конкурсу среди третьих команд. Перед жеребьевкой элит-раунда отбора сине-желтые попали в четвертую корзину.
Среди 32-х участников жеребьевки была 31 команда, которая преодолела барьер квалификационного раунда, а также сборная Нидерландов - первая сеяная команда, которая стартует сразу с элитного раунда.
32 команды были поделены на восемь групп, поединки которых пройдут в марте. На кону - 15 путевок в финальную стадию, которая будет проходить с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре. В финальную стадию по итогам мартовских матчей выйдут восемь победителей групп элит-раунда отбора и семь обладателей вторых мест с лучшими результатами. К ним присоединится страна-хозяин.
По итогам жеребьевки элит-раунда сине-желтые попали в группу 4, где сыграют с командами Греции, Швейцарии и Словакии.
Евро-2024 (U-17). Элит-раунд отбора
Группа 1: Англия, Франция, Венгрия, Северная Ирландия.
Группа 2: Уэльс, Болгария, Швеция, Румыния.
Группа 3: Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Италия.
Группа 4: Греция, Швейцария, Словакия, Украина.
Группа 5: Португалия, Германия, Хорватия, Ирландия.
Группа 6: Турция, Сербия, Грузия, Дания.
Группа 7: Испания, Австрия, Словения, Норвегия.
Группа 8: Польша, Чехия, Беларусь, Босния и Герцеговина.
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