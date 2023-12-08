Кузнецов: Довольны нашим жребием – не выпала ни Италия, ни Франция

Главный тренер юношеской сборной Украины (футболисты не старше 2005 года рождения) Олег Кузнецов прокомментировал результаты жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024.

Напомним, сине-желтые попали в группу 7, где сыграют с командами Швейцарии, Северной Македонии и Латвии.

"Конечно, мы довольны жребием. Нам не выпала ни Италия, ни Франция. Можно было всего ожидать, потому что итальянцы были в четвертой корзине, в третьей - французы. Я считаю, что где-то нам повезло. С этими соперниками можно ставить задачу занимать первое место.

Мы незнакомы с этими командами. Ни разу не играли с кем-то из них. Учитывая, что Швейцария была в первой корзине, вероятно, швейцарцы и будут фаворитами. В ближайшее время будем знакомиться с каждой командой.

До жеребьевки мы ничего не планировали. Сейчас получили соперников, будем думать над подготовкой.

В марте элит-раунд, поэтому надо собраться где-то в феврале. Желательно сыграть два контрольных матча. Конкретно местом проведения сборов будет заниматься [Украинская ассоциация футбола]. Они будут искать города. Понятно, что не в Украине - возможно, за рубежом какой-то сбор организуют. Но пока мы об этом не говорили", - сказал Кузнецов.