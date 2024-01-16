Михайленко возглавит юношескую сборную Украины U-19, Мороз – сборную U-17
Изменения в тренерских штабах юношеских сборных Украины
Некоторые тренерские пертурбации коснутся институт сборных Украины.
Как сообщает ТаТоТаке, главным тренером сборной U19 вместо Олега Кузнецова, с которым не продлен контракт, станет Дмитрий Михайленко.
В команде U17 вместо Владимира Езерского, с которым также не продлен контракт, и который ушел в Карпаты из Александрии) будет работать наставник U18 Юрий Мороз.
Также отмечается, что команды U18 и U16 как самостоятельные коллективы не будут существовать. Игроки этого возраста будут прикреплены к старшим сборным.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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