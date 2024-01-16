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Михайленко возглавит юношескую сборную Украины U-19, Мороз – сборную U-17

Юношеские сборные Украины
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Изменения в тренерских штабах юношеских сборных Украины

Михайленко возглавит юношескую сборную Украины U-19, Мороз – сборную U-17

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Некоторые тренерские пертурбации коснутся институт сборных Украины.

Читайте такжеКарпаты официально объявили о том, что Езерский вошел в тренерский штаб команды

Как сообщает ТаТоТаке, главным тренером сборной U19 вместо Олега Кузнецова, с которым не продлен контракт, станет Дмитрий Михайленко.

В команде U17 вместо Владимира Езерского, с которым также не продлен контракт, и который ушел в Карпаты из Александрии) будет работать наставник U18 Юрий Мороз.

Также отмечается, что команды U18 и U16 как самостоятельные коллективы не будут существовать. Игроки этого возраста будут прикреплены к старшим сборным.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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