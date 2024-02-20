Мороз возглавил сборную Украины U-17. В его штабе будет работать Мельгоса

Министерство молодежи и спорта опубликовало список официальной делегации сборной Украины U-17 в элит-раунде чемпионата Европы-2024.

Согласно документу, сменился тренерский штаб команды.

Новым наставником юношеской сборной стал Юрий Мороз, ранее работавший тренером команды U-18. На этой должности он заменил Владимира Езерского, который трудоустроился в "Карпатах".

В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Унаи Мельгоса, Владимир Иконников и Иван Трубочкин.

Стоит заметить, что Мельгоса возглавляет молодежную сборную Украины U-21.

Напомним, по итогам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 Украина U-17 сыграет с Грецией, Швейцарией и Словакией. Первая игра пройдет 6 марта - против греков.