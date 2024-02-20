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Мороз возглавил сборную Украины U-17. В его штабе будет работать Мельгоса

Юношеские сборные Украины

В юношеской сборной произошли изменения в тренерском штабе

Мороз возглавил сборную Украины U-17. В его штабе будет работать Мельгоса

Фото: пресс-служба УАФ

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Министерство молодежи и спорта опубликовало список официальной делегации сборной Украины U-17 в элит-раунде чемпионата Европы-2024.

Согласно документу, сменился тренерский штаб команды.

Новым наставником юношеской сборной стал Юрий Мороз, ранее работавший тренером команды U-18. На этой должности он заменил Владимира Езерского, который трудоустроился в "Карпатах".

В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Унаи Мельгоса, Владимир Иконников и Иван Трубочкин.

Стоит заметить, что Мельгоса возглавляет молодежную сборную Украины U-21.

Напомним, по итогам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 Украина U-17 сыграет с Грецией, Швейцарией и Словакией. Первая игра пройдет 6 марта - против греков.

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Иван Трубочкин Юрий Мороз Украина U-17 Унаи Мельгоса
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Источник:
Мінспорту України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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