Мороз возглавил сборную Украины U-17. В его штабе будет работать Мельгоса
В юношеской сборной произошли изменения в тренерском штабе
Фото: пресс-служба УАФ
Министерство молодежи и спорта опубликовало список официальной делегации сборной Украины U-17 в элит-раунде чемпионата Европы-2024.
Согласно документу, сменился тренерский штаб команды.
Новым наставником юношеской сборной стал Юрий Мороз, ранее работавший тренером команды U-18. На этой должности он заменил Владимира Езерского, который трудоустроился в "Карпатах".
В тренерский штаб 53-летнего специалиста вошли Унаи Мельгоса, Владимир Иконников и Иван Трубочкин.
Стоит заметить, что Мельгоса возглавляет молодежную сборную Украины U-21.
Напомним, по итогам жеребьевки элит-раунда квалификации Евро-2024 Украина U-17 сыграет с Грецией, Швейцарией и Словакией. Первая игра пройдет 6 марта - против греков.
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