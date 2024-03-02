Михайленко определился со своим тренерским штабом в сборной Украины U19

Наставник юношеской сборной Украины U19 Дмитрий Михайленко определился с составом своего тренерского штаба.

Согласно информации ТаТоТаке, на данный момент известно о трех помощниках главного тренера:

- ассистент тренера Владимир Езерский (сейчас работает в "Карпатах");

- физподготовка Антон Дяченко ("Днепр-1");

- тренер вратарей Владимир Тименко ("Александрия").

Напомним, что недавно УАФ объявила о подписании контракта с Михайленко. Наставник дебютирует в новой должности совсем скоро. С 20 по 26 марта запланированы три матча второго этапа квалификации на юношеский Евро-2024 против сверстников из Северной Македонии, Латвии и Швейцарии.