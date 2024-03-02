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Михайленко определился со своим тренерским штабом в сборной Украины U19

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Михайленко определился со своим тренерским штабом в сборной Украины U19

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Наставник юношеской сборной Украины U19 Дмитрий Михайленко определился с составом своего тренерского штаба.

Согласно информации ТаТоТаке, на данный момент известно о трех помощниках главного тренера:

  • - ассистент тренера Владимир Езерский (сейчас работает в "Карпатах");
  • - физподготовка Антон Дяченко ("Днепр-1");
  • - тренер вратарей Владимир Тименко ("Александрия").

Напомним, что недавно УАФ объявила о подписании контракта с Михайленко. Наставник дебютирует в новой должности совсем скоро. С 20 по 26 марта запланированы три матча второго этапа квалификации на юношеский Евро-2024 против сверстников из Северной Македонии, Латвии и Швейцарии.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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