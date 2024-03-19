Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
Есть интерес к вратарю юношеской сборной U-19
Фото: Instagram
Скауты "Манчестер Сити" посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта. Об этом пишет Sport.ua.
Как утверждает источник, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители "горожан" ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.
Контракт 18-летнего Фесюка принадлежит "Хайдуку", но вторую часть сезона он проводит в составе клуба "Кроация".
Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.
Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.
Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко отправится на матч Северная Македония – Украина, в котором за "сине-желтых" может дебютировать его сын Кристиан.
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