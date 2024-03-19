Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ

Скауты "Манчестер Сити" посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта. Об этом пишет Sport.ua.

Как утверждает источник, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители "горожан" ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.

Контракт 18-летнего Фесюка принадлежит "Хайдуку", но вторую часть сезона он проводит в составе клуба "Кроация".

Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.

Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко отправится на матч Северная Македония – Украина, в котором за "сине-желтых" может дебютировать его сын Кристиан.