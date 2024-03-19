  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
В тренде

Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ

Юношеские сборные Украины

Есть интерес к вратарю юношеской сборной U-19

Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ

Фото: Instagram

Новина українською

Скауты "Манчестер Сити" посетят элит-раунд отбора на чемпионат Европы U-19, который состоится в столице Северной Македонии Скопье с 20 по 26 марта. Об этом пишет Sport.ua.

Как утверждает источник, англичане будут просматривать украинского вратаря Давида Фесюка. Представители "горожан" ранее посещали матчи юношеского чемпионата Хорватии и товарищеский турнир в Корее, чтобы наблюдать за игрой Фесюка.

Контракт 18-летнего Фесюка принадлежит "Хайдуку", но вторую часть сезона он проводит в составе клуба "Кроация".

Давид Фесюк стабильно вызывается в сборную 2005 года рождения. Во время первой квалификации на Мальте был капитаном команды.

Читайте такжеВ Украине еще не все так плохо. Матч Первой лиги Хорватии провели по колено в грязи. ФОТО, ВИДЕО

Соперниками сборной Украины во время элит-раунда будут команды Северной Македонии, Швейцарии и Латвии. Победитель группы выходит на Евро-2025.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко отправится на матч Северная Македония – Украина, в котором за "сине-желтых" может дебютировать его сын Кристиан.

По теме
yellow-arrow
Клубы Бундеслиги следят за игроками сборной Украины U-17
yellow-arrow
Будет болеть за сына. Шевченко посетит матч юношеской сборной Украины
yellow-arrow
Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
Хайдук (Сплит) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости