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Сын Шевченко имеет персонального переводчика в лагере сборной Украины U-19

Юношеские сборные Украины

Кристиан не знает украинского языка

Сын Шевченко имеет персонального переводчика в лагере сборной Украины U-19

Фото: Instagram

Новина українською

Игрок юношеской сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко в лагере юношеской сборной использует персонального переводчика, сообщает Sport.ua.

Шевченко-младший не знает ни украинского, ни русского языка. Поэтому в сборной Украины U-19 Кристиан имеет персонального переводчика, который помогает ему адаптироваться и коммуницировать с партнерами по команде.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко владеет английским, поэтому проблем с общением с наставником у Шевченко-младшего не возникает.

17-летний Кристиан Шевченко впервые получил вызов в состав юношеской сборной Украины на элит-раунд за право сыграть на Евро U-19. Среди соперников украинцев команды Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Победитель группы выходит в финальную часть турнира.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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sorokop (днепр )
20.03.2024 в 13:01
Там видимо жена рулит,имена то детей какие ,Александр оно во всем мире есть,,,
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Комментарии 9
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sorokop (днепр )
20.03.2024 в 13:01
Там видимо жена рулит,имена то детей какие ,Александр оно во всем мире есть,,,
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0
0
янковский ян (Запорожье)
20.03.2024 в 12:59
Не ожидал. У Шевченко сын не знает ни русского ни украинского. Это вообще как?
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жажа_the_best (Харьков)
20.03.2024 в 12:31
Папа и сам украинский не знает. Так что требовать от сына?
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дедушка (Сумы)
20.03.2024 в 12:25
Казах за Украину два года воюет и два года по кругу пускают и имеет награды кстати.А тут пуп земли и сразу.Ничего в этой стране не меняется.
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2
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Черноморчик (Одесса )
20.03.2024 в 12:23
Одни имена детей , говорят что папа патриот ! Правда не Украины .
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2
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efim423 (odessa)
20.03.2024 в 12:20
там и с футболом то ни очень , но ведь это папина бусинка , потом пойдёт в молодёжную сборную гольфа )
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2
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extrems (Ровно)
20.03.2024 в 12:13
Як йому взагалі громадянство надали? Без знання мови
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3
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янковский ян (Запорожье)
20.03.2024 в 13:00
Там ещё и историю знать нужно
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Скачков Леонід (Рівне)
20.03.2024 в 12:06
Хто б сумнівався.А "патріоту" впадло було сина мові вчити з дитинства. Чи політична кон"юнктура була не відповідна.
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