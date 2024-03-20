Сын Шевченко имеет персонального переводчика в лагере сборной Украины U-19

Игрок юношеской сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко в лагере юношеской сборной использует персонального переводчика, сообщает Sport.ua.

Шевченко-младший не знает ни украинского, ни русского языка. Поэтому в сборной Украины U-19 Кристиан имеет персонального переводчика, который помогает ему адаптироваться и коммуницировать с партнерами по команде.

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко владеет английским, поэтому проблем с общением с наставником у Шевченко-младшего не возникает.

17-летний Кристиан Шевченко впервые получил вызов в состав юношеской сборной Украины на элит-раунд за право сыграть на Евро U-19. Среди соперников украинцев команды Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Победитель группы выходит в финальную часть турнира.