Сын Шевченко имеет персонального переводчика в лагере сборной Украины U-19
Кристиан не знает украинского языка
Фото: Instagram
Игрок юношеской сборной Украины U-19 Кристиан Шевченко в лагере юношеской сборной использует персонального переводчика, сообщает Sport.ua.
Шевченко-младший не знает ни украинского, ни русского языка. Поэтому в сборной Украины U-19 Кристиан имеет персонального переводчика, который помогает ему адаптироваться и коммуницировать с партнерами по команде.
Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко владеет английским, поэтому проблем с общением с наставником у Шевченко-младшего не возникает.
17-летний Кристиан Шевченко впервые получил вызов в состав юношеской сборной Украины на элит-раунд за право сыграть на Евро U-19. Среди соперников украинцев команды Северной Македонии, Латвии и Швейцарии. Победитель группы выходит в финальную часть турнира.
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