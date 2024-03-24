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Михайленко: Адаптация Кревсуна и Шевченко прошла довольно быстро

Юношеские сборные Украины

Кристиан очень весел

Михайленко: Адаптация Кревсуна и Шевченко прошла довольно быстро

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко прокомментировал подготовку к решающему матчу в элит-раунде отбора на юношеское Евро-2024 против Швейцарии U-19, а также рассказал об адаптации новичков и результатах игроков.

“ — Подготовка к финальному матчу уже началась. У них очень квалифицированная команда, мы с моим тренерским штабом рассматриваем все варианты игры с ними. На некоторых позициях у швейцарцев выступают яркие исполнители. За это короткое время, которое у нас есть – мы должны изучить в совершенстве эту команду. Мы должны понять, как сделать так, чтобы они не могли создать много моментов у наших ворот. Наши игроки должны понимать, как можно создавать проблемы, выходить на ударные позиции и забивать мячи.

— Матвей Пономаренко ярко себя проявляет и забивает. В СМИ пишут, что иностранные клубы следят за украинцем. Он очень молод, это может как-то влиять на его игру?

— Конечно, когда ты создаешь моменты и за две игры забиваешь три мяча, это будет привлекать внимание медиа. Мне кажется, что такие слухи и новости для Матвея – это определенная мотивация. Это должно наталкивать его еще больше на успехи. Это положительный момент, но он должен справляться с ним.

— Состоялись немного раньше и дебюты Кристиана Шевченко и Даниила Кревсуна. О них говорят больше всего. Как прошла их адаптация?

— Их адаптация прошла довольно быстро. У Кревсуна были здесь знакомые, он очень коммуникативный парень. Так же и Шевченко. Он очень весел. Пока Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за границей, потому что они общаются на английском. Да, это тяжело. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но все равно чувствует себя как дома”, - сказал Михайленко.

Решающий матч сборная Украины U-19 проведет 26 марта против сверстников из Швейцарии. Пока у команд одинаковое количество очков (по 6), но "сине-желтые" опережают соперника по лучшей разнице забитых-пропущенных.

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Источник:
NV
Опубликовал: Максим Кучер
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