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Михайленко: Для Украины это достижение – попасть в восьмерку лучших сборных Европы

Юношеские сборные Украины

Сборная Украины U-19 пробилась на Евро-2024

Михайленко: Для Украины это достижение – попасть в восьмерку лучших сборных Европы

uaf.ua

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассказал о выходе своей команды на финальный турнир Евро-2024.

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– Дмитрий, как вы в целом оцените прошедший турнир в исполнении сборной Украины?

– Конечно, положительно. Мы рады выходу в финальную часть Евро. Для Украины, я считаю, это достижение – попасть в когорту восьми лучших сборных Европы. Не буду лукавить, но мы ставили перед собой задачу занять первое место в своей группе.

– Какой матч на турнире был для сборной Украины самым тяжелым?

– Не надо смотреть на счет, все поединки были непростыми. Но, пожалуй, самое сложное было против Швейцарии. У нее очень сильная команда. В квалификации швейцарцы обошли Италию и Швецию. В нашем соперничестве решалось, кто поедет на чемпионат Европы. Как правило, в таких поединках проверяется характер игроков, и наши ребята проявили себя во всей красе.

– На турнире сборная Украины не пропустила ни одного мяча. Защитные построения были идеальными?

– Идеальные, наверное, не то слово, но мы действительно много времени уделили этому компоненту игры. Если на таких скоротечных турнирах оборона работает хорошо, это заметно увеличивает шансы на победу. Наиграть что-нибудь в атаке за две-три тренировки, которые у нас были перед элит-раундом, нереально, поскольку по сравнению с квалификационным раундом было много новых игроков. Возможно, мы неплохо поработали. Если я не ошибаюсь, среди всех сборных в элит-раунде не пропустила только сборная Украины.

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– Лучшим бомбардиром стал Матвей Пономаренко, на счету которого – пять забитых мячей. Парень готов к взрослому футболу?

– Мне трудно ответить. Нельзя говорить, пока не попробуешь. Но то, что ему есть над чем работать, – факт.

– В чем, по вашему мнению, сила украинцев? Сборные Украины (национальная, U-17 и U-19) пробились на Евро. Будем мы представлены и на Олимпиаде, а молодежка является единоличным лидером своей группы отбора к чемпионату Европы.

– Думаю, что сила – в характере украинцев. Из-за войны от нас уехало много легионеров, что дало дорогу молодым отечественным футболистам. Также много наших ребят выступает за рубежом в солидных европейских клубах. Но основа – это сила воли и, как я говорил, характер, особенно в такое нелегкое для нас время.

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Украина U-19 Дмитрий Михайленко
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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