Игрок сборной Украины U-19: Мы верили до конца, что можем это сделать

Атакующий полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев поделился эмоциями от победы над Швейцарией (3-0) и выхода на Евро-2024 U-19.

"С начала матча мы старались играть как можно проще и ничего не выдумывать, потому что нас устраивала и ничья. Но, несмотря на это, мы не отсиживались в обороне, а пытались навязать швейцарцам свою игру. И под конец поединка это принесло результат - мы забили три мяча и уверенно выиграли.

Мы очень довольны этой победой, ведь шли к ней очень долго. Мы настраивались на успех и верили до конца, что можем это сделать. Как показало время, мы были на это способны", - сказал Гаджиев.