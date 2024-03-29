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Игрок сборной Украины U-19: Мы верили до конца, что можем это сделать

Юношеские сборные Украины

Рамик Гаджиев - о победе над Швейцарией и выходе на Евро-2024 U-19

Игрок сборной Украины U-19: Мы верили до конца, что можем это сделать

Скриншот: канал УАФ на YouTube

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Атакующий полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины U-19 Рамик Гаджиев поделился эмоциями от победы над Швейцарией (3-0) и выхода на Евро-2024 U-19.

"С начала матча мы старались играть как можно проще и ничего не выдумывать, потому что нас устраивала и ничья. Но, несмотря на это, мы не отсиживались в обороне, а пытались навязать швейцарцам свою игру. И под конец поединка это принесло результат - мы забили три мяча и уверенно выиграли.

Мы очень довольны этой победой, ведь шли к ней очень долго. Мы настраивались на успех и верили до конца, что можем это сделать. Как показало время, мы были на это способны", - сказал Гаджиев.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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