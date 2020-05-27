Без победителей. Соревнования среди команд U-21 и U-19 официально завершены
Следующий шаг - определить участников Юношеской лиги УЕФА
Исполком УАФ, заседание которого происходило с использованием средств связи, утвердил решение о завершении чемпионатов Украины среди команд U-21 и U-19.
Усполком принял решение Общего собрания участников УПЛ о завершении чемпионатов U-21 и U-19 УПЛ сезона-2019/2020 досрочно с даты их прекращения (18.03.2020) без определения победителей.
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Теперь Общее собрание участников УПЛ и Исполнительный комитет УАФ должны определить участников Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/2021 от Украины после окончания соревнований УПЛ сезона-2019/2020.
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Источник:УАФ
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