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Без победителей. Соревнования среди команд U-21 и U-19 официально завершены

U-19
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Следующий шаг - определить участников Юношеской лиги УЕФА

Без победителей. Соревнования среди команд U-21 и U-19 официально завершены
Новина українською

Исполком УАФ, заседание которого происходило с использованием средств связи, утвердил решение о завершении чемпионатов Украины среди команд U-21 и U-19.

Усполком принял решение Общего собрания участников УПЛ о завершении чемпионатов U-21 и U-19 УПЛ сезона-2019/2020 досрочно с даты их прекращения (18.03.2020) без определения победителей.

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Теперь Общее собрание участников УПЛ и Исполнительный комитет УАФ должны определить участников Юношеской лиги УЕФА сезона-2020/2021 от Украины после окончания соревнований УПЛ сезона-2019/2020.

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В статье: чемпионат Украины Юношеская Лига УЕФА U-19 УАФ U-21
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Источник:
УАФ
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