Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?

В первой половине сезона 2021/22 очень много разговоров о молодом таланте "Динамо" Самбе Диалло. Игрок еще не успел дебютировать за первую команду киевлян, а уже навёл шороху в нашем футболе. Яркие голы "Баварии" и "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА, невероятная техника и слухи, что его хотят подписать уже почти все топы европейского футбола.

Его контракт завершается уже летом, но ходят разговоры, что уже в ближайшие месяцы сделку могут продлить, а Луческу подтянет 18-летнего сенегальца в первую команду "Динамо". Кто же такой Самба Диалло? Роман Синчук разобрался, где его нашли, какие у него перспективы в Киеве и при чем здесь россиянин Вадим Васильев.