  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. U-19
  4. Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
В тренде

Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?

U-19
(1 голосов)

Игрок, футбольная слава которого опережает его самого

Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?

UA-Футбол
Новина українською

В первой половине сезона 2021/22 очень много разговоров о молодом таланте "Динамо" Самбе Диалло. Игрок еще не успел дебютировать за первую команду киевлян, а уже навёл шороху в нашем футболе. Яркие голы "Баварии" и "Барселоне" в Юношеской лиге УЕФА, невероятная техника и слухи, что его хотят подписать уже почти все топы европейского футбола.

Его контракт завершается уже летом, но ходят разговоры, что уже в ближайшие месяцы сделку могут продлить, а Луческу подтянет 18-летнего сенегальца в первую команду "Динамо". Кто же такой Самба Диалло? Роман Синчук разобрался, где его нашли, какие у него перспективы в Киеве и при чем здесь россиянин Вадим Васильев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) канал UA-Футбол Самба Диалло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vantala (Kharkiv)
03.12.2021 в 12:09
Рост 168, с таким ростом еще норм в юношеском футболе, но во взрослом тяжело пробиться, даже при наличии таланта. Дурак он будет если уйдет из Динамо, по крайней мере пока тут Мирча.
Ответить
0
0
avatar
Il Gatto
03.12.2021 в 12:02
Головний талант в Динамо? Схоже, про Назара Волошина тут зовсім забули
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
03.12.2021 в 11:33
негри у 18 це вже далеко не юніори
Ответить
+1
-3
GELO88 (киев)
03.12.2021 в 11:13
Він не наш , він сенегальский, а де наші таланти, замордували.
Ответить
0
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...