В среду, 15 декабря "Шахтер" U-19 одержал очередную победу на турнире Al Abtal International Cup.

"Шахтер" U-19 – White Future Falcons – 2:0

Голы: 1:0 Бако (22), 2:0 Капинус (75)

"Шахтер" U-19: Твардовский, Капинус (Матвеев, 84), Козик (к), Савченко, Гаврилюк, Роспутько, Бако, Плющ (Ющенко, 64), Глущенко, Сигеев, Деркач (Янович, 80)

Во втором туре юноши "горняков" играли с командой White Future Falcons, собранной из молодых футболистов Саудовской Аравии. Напомним, в первом туре "Шахтер" одолел польскую "Легию" (2:1).

В следующем туре дончане 26 января встретятся со "Славией".

Отметим, что этот турнир создан при поддержки Министерства спорта Саудовской Аравии, и его целью является продвижение талантливых футболистов, а также укрепление взаимосвязей между клубами.

"Шахтер" оказался в группе вместе с "Легией", "Мидтьюлланном", "Славией" и двумя аравийскими командами White Future Falcons и Green Future Falcons. Календарь турнира предусматривает один матч в месяц.