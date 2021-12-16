Шахтер U-19 одержал очередную победу на турнире Al Abtal International Cup
Юноши "горняков" играли с командой White Future Falcons
Фото: ФК Шахтер Донецк
В среду, 15 декабря "Шахтер" U-19 одержал очередную победу на турнире Al Abtal International Cup.
"Шахтер" U-19 – White Future Falcons – 2:0
Голы: 1:0 Бако (22), 2:0 Капинус (75)
"Шахтер" U-19: Твардовский, Капинус (Матвеев, 84), Козик (к), Савченко, Гаврилюк, Роспутько, Бако, Плющ (Ющенко, 64), Глущенко, Сигеев, Деркач (Янович, 80)
Во втором туре юноши "горняков" играли с командой White Future Falcons, собранной из молодых футболистов Саудовской Аравии. Напомним, в первом туре "Шахтер" одолел польскую "Легию" (2:1).
В следующем туре дончане 26 января встретятся со "Славией".
Отметим, что этот турнир создан при поддержки Министерства спорта Саудовской Аравии, и его целью является продвижение талантливых футболистов, а также укрепление взаимосвязей между клубами.
"Шахтер" оказался в группе вместе с "Легией", "Мидтьюлланном", "Славией" и двумя аравийскими командами White Future Falcons и Green Future Falcons. Календарь турнира предусматривает один матч в месяц.
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