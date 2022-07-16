Динамо U19 - Арсенал U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следим за подрастающим поколением
Фото: Google
Юношеские команды также готовятся к следующему сезону. "Динамо" сегодня на своей базе в Конче-Заспе проведет спарринг с соседями из киевского "Арсенала", первая команда которого еще недавно играла в УПЛ. Начало поединка в 11:00.
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