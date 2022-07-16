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Динамо U19 - Арсенал U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

U-19
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Следим за подрастающим поколением

Динамо U19 - Арсенал U19: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Google

UA-Футбол
Новина українською

Юношеские команды также готовятся к следующему сезону. "Динамо" сегодня на своей базе в Конче-Заспе проведет спарринг с соседями из киевского "Арсенала", первая команда которого еще недавно играла в УПЛ. Начало поединка в 11:00.

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В статье: Динамо U-19 (Киев)
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