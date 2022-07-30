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Поединок против легенды. Рух U-19 – Аргентина U-20: смотреть онлайн, видео трансляция

U-19
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Встреча против тренера-новичка, но легендарного игрока

Поединок против легенды. Рух U-19 – Аргентина U-20: смотреть онлайн, видео трансляция

Офіційний сайт Руху/Автор невідомий

Новина українською

Молодежная команда львовского “Руха” сыграет на международном элитном турнире COTIF, который состоится в Испании. Первым соперником украинской команды станет сборная Аргентины U-20, главным тренером которой является легенда "Барселоны" Хавьер Маскерано.

Матч пройдет в Валенсии сегодня, 30 июля. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Это будет первый поединок "Рух" U-19 на текущем турнире. Впереди команду ждут еще два матча, а затем, при условии удачных результатов в группе, еще и противостояние в полуфинале и финале.

Турнир COTIF, Испания

"Рух" U-19 22:00 Аргентина U-20

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В статье: Хавьер Маскерано Рух (Львов) Аргентина U-20
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