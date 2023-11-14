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  4. Андрущак - о работе в мужской Ворскле U-19: Ребята быстрее. В женском футболе я привыкла к одним скоростям
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Андрущак - о работе в мужской Ворскле U-19: Ребята быстрее. В женском футболе я привыкла к одним скоростям

U-19

Ия Андрущак о первых впечатлениях на должности тренера

Андрущак - о работе в мужской Ворскле U-19: Ребята быстрее. В женском футболе я привыкла к одним скоростям

Фото: ФК Ворскла

Новина українською
Новина українською

Наставница мужской команды "Ворсклы" U-19 Ия Андрущак поделилась впечатлениями от своего назначения.

"Это новинка в нашем украинском футболе, вообще в футболе мужском. Но я воспринимаю это спокойно, это для меня это вызов, потому что я до этого не работала в качестве тренера. Я работала в качестве помощника и тренера по физподготовке. И это было в женской команде. Это что-то новое для меня.

Конечно, победа всегда приносит только положительные эмоции, но это первая игра, ребята еще играют на багаже предыдущего тренерского штаба. Поэтому я не вижу большой заслуги своей. Но первая победа - это, конечно, приятно. Откровенно говоря, ребята быстрее. Я всю жизнь в женском футболе, привыкла к одним скоростям в игре, тренировочном процессе. А с ребятами мне надо больше времени, чтобы ошибки увидеть, потому что движение быстрее. Я уже на первой тренировке едва успевала за ними.

Потом уже, конечно, не то, что страх, но какие-то такие мысли появлялись: а может я не смогу, как ребята воспримут это. То есть были такие сомнения, но я думаю: попробую, а уже потом результат, игра и все остальное покажет, удачный это был эксперимент или нет", - призналась Андрущак.

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Источник:
Суспільне
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