Матч зимнего кубка АФП между Ворсклой U-19 и Тростянцем был остановлен на 25-й минуте из-за воздушной тревоги
Поединок не стали доигрывать
Фото: скріншот з відеотрансляції
Матч зимнего кубка АФП между "Ворсклой" U-19 и "Тростянцем" был остановлен на 25-й минуте из-за воздушной тревоги. Команды решили не доигрывать поединок из-за неблагоприятных погодных условий.
Счет в матче - 1:1. На 3-й минуте отличился Шевченко, на 8-й коллектив из Сумщины сравнял счет.
Следующим соперником команды Валерия Шаповалова на Зимнем Кубке АФП станет "Металлург". Матч запланирован на 9 февраля.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн