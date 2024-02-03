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Матч зимнего кубка АФП между Ворсклой U-19 и Тростянцем был остановлен на 25-й минуте из-за воздушной тревоги

U-19

Поединок не стали доигрывать

Матч зимнего кубка АФП между Ворсклой U-19 и Тростянцем был остановлен на 25-й минуте из-за воздушной тревоги

Фото: скріншот з відеотрансляції

Новина українською

Матч зимнего кубка АФП между "Ворсклой" U-19 и "Тростянцем" был остановлен на 25-й минуте из-за воздушной тревоги. Команды решили не доигрывать поединок из-за неблагоприятных погодных условий.

Счет в матче - 1:1. На 3-й минуте отличился Шевченко, на 8-й коллектив из Сумщины сравнял счет.

Следующим соперником команды Валерия Шаповалова на Зимнем Кубке АФП станет "Металлург". Матч запланирован на 9 февраля.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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