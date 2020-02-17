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Ротань: Хочу, чтобы игроки молодежки не зацикливались на результате

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Главное - готовить кадры для национальной команды

Ротань: Хочу, чтобы игроки молодежки не зацикливались на результате
Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал неудачные выступления команды в отборе Евро-2021, где украинцы проиграли три матча из четырех.

"Конечно же я недоволен положением в группе и нашим местом. Но я ребятам сразу сказал, что отвечать за результат буду только я. Мы должны работать над своей игрой, чтобы футболисты были полезны в дальнейшем для национальной сборной. И хочу, чтобы игроки не зацикливались на результате, на выходе на Евро. Для меня это самое главное, чтобы они показывали тот уровень игры в итоге были готовы к национальной сборной.

Очень часто на каком-то у нас люди выигрывают кубки какие-то и пропадают. Я так не хочу. Хотел бы, чтобы ребята играли в больших европейских клубах. И тогда это будет самой большой наградой и радостью для меня

Мы довольны тем, что увидели на сборах клубов в Турции. Конечно, игроки сейчас находятся в разных кондициях, но мы посмотрели на их работу, пообщались, так что мы довольны. Также посмотрели на новых игроков, уже кое-какие наметили сюрпризы. Фамилию не буду называть, но присмотрели некоторых новичков для сборной", - сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
17.02.2020 в 20:49
Другими словами, побед не ждите... Еще один строитель, нахрена нам столько баз?
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