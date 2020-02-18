Ротань: В первую очередь обращаем внимание на тех ребят, которые играют в еврокубках

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о своем вояже в Турцию, где тренерский штаб сборной просматривал своих игроков на клубных сборах.

"В первую очередь мы обращаем внимание на тех ребят, которые играют в еврокубках. Для них это бесценный опыт. Конечно, не забываем и о других, но на данный момент все лучшие игроки собраны в этих клубах.

Есть тенденция к улучшению, и меня, как тренера молодежной сборной это радует. Возможно, клубные тренеры хотели бы видеть у себя больше опытных игроков, легионеров, но мне, как тренеру сборной, очень хорошо, что молодежь прогрессирует", - сказал Ротань.

Напомним, что украинская молодежка неудачно стартовала в отборе Евро-2021, где украинцы проиграли три матча из четырех.