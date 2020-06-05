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Вратарь молодежной сборной Украины указал на причину неудач команды Руслана Ротаня

Молодежная сборная Украины
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И вспомнил турнир прошлого года

Вратарь молодежной сборной Украины указал на причину неудач команды Руслана Ротаня
Новина українською

На днях должен был состояться очередной Турнир Валерия Лобановского, однако из-за карантина соревнования перенесли на 2021 год.

Напомним, что действующим обладателем трофея является молодежная сборная Украины, которая год назад, 5 июня 2019, обыграла сверстников из Израиля. Воспоминаниями о той встрече поделился вратарь "Александрии" и украинской "молодежки" Олег Билык.

- Олег, уже год прошел с тех пор, как молодежная сборная Украины победила в Турнире Лобановского. Нет ощущения, что это было словно вчера?

- Мы помним, что вошли в историю как победители престижного турнира. Просто после того финального поединка уже много матчей как за клуб, так и за «молодежку», поэтому не успеваешь вращаться. Впереди новые горизонты.

- До матча знал, что хозяева не выигрывали этот турнир 10 лет?

- Знал. На этом тренеры часто акцентировали внимание. И в прессе было достаточно информации по этому поводу. Это придавало команде особой мотивации.

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- Был ли матч против израильтян самым сложным в твоей карьере?

- В то время - да. Мы почти полтора тайма играли в меньшинстве. Было трудно обороняться. Но после того поединка было уже немало сложных встреч.

- В прошлом году «молодежка» выиграла два международных турнира, а отбор к Евро-2021 начала не совсем удачно. Почему?

- На мой взгляд, главная причина заключается в том, что к отборочному турниру мы играли футболистами 1998 и в 1999 годов рождения, а перед официальными матчами к нам присоединились ребята 2000 года рождения, которые в сборной U-20 играли в другой футбол. Команде не хватало взаимопонимания.

- Шансы еще остаются. Команда верит в успех?

- Скажу за себя: я с оптимизмом смотрю в будущее. На самом деле у сборной Украины неплохие шансы, поскольку впереди еще много матчей, в том числе и с конкурентами. Хотя на данный момент главное, чтобы турнир возобновился.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины ФК Александрия Мемориал имени Валерия Лобановского Олег Билык
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Источник:
УАФ

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