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Украинская молодёжка обыграла Финляндию в отборе на Евро-2021

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

Вторая победа Ротаня

Украинская молодёжка обыграла Финляндию в отборе на Евро-2021
Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Четыре очка в сентябрьских матчах против двух из трёх прямых конкурентов в борьбе за полторы путёвки (в число лучших попадут первое место и пять из девяти групп вторых) в финальную часть молодёжного Евро - неплохой результат. Обидно только, что прошлой осенью мы очень много потеряли, поэтому сейчас речь о финальной части можно вести лишь в теории.

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Наша команда начала матч очень уверенно, с позиции силы. Каких-то особенно острых моментов при нулях на табло не было, однако у хозяев с конструктивом в атаке и вовсе не складывалось. Финны почему-то очень спокойно давали принимать мяч Чеберко, который отвечал сегодня за первую передачу и направление атак.

Оба результативных удара оказались в чём-то похожими. Голы создавал хавбек "Динамо", арендованный "Днепром-1", Булеца, разрезая оборону соперника. В первом случае он вывел один на один Лунёва, тот в ближнем бою не переиграл вратаря, но мяч удачно отлетел к Конопле, который отправил снаряд в цель. Спустя два десятка минут уже Дубинчак с левого края прострелил, а Сикан замкнул.

На вторую половину украинцы вышли с мыслями удержать результат, поэтому часть тайма пришлось просто отбиваться. Впрочем, даже когда наши буквально выводили соперников один на один (был один очень жёсткий обрез), те подарками не пользовались.

Тройная замена в атаку в середине второго тайма помогла нам открыть второе дыхание и пользоваться свободными зонами у скандинавской сборной в защите. Лучший шанс в заключительную четверть встречи был как раз у свежего Цитаишвили, который уже в чужой штрафной был с мячом против одного защитника и вратаря, но пробить столь скупую в данном эпизоде оборону не смог.

Украина обходит Северную Ирландию и Финляндию, поднимаясь на третью строчку в таблице. До второго места - которое, напомним, ещё не факт, что что-то даст по итогу - девять очков, а до лидера - 12. Наше преимущество над второй Румынией и первой Данией - игра в запасе. Однако отставание слишком большое. Верим в чудо.

Отбор на Евро-2021 U-21
Финляндия - Украина 0:2
Голы: Конопля 22, Сикан 45+2
Финляндия: Яскелайнен - Вайнионпаа, Халме, Тихи (Хювяринен 67) - Мяенпяя (Атакайи 46), Оксанен, Лингман (Мяенпяя 67), Валакари - Юлятула (Ассехнун 46), Каллман (Ставицки 70), Сойсало
Украина: Трубин - Дубинчак (Корниенко 63), Чеберко, Забарный, Конопля - Батагов (Чех 88), Булеца, Бондаренко - Топалов (Назаренко 63), Сикан (Кащук 90+3), Лунёв (Цитаишвили 63)
Предупреждения: Хальме 24, Лингман 35, Тихи 60 - Забарный 19, Дубинчак 31, Батагов 73, Сикан 90

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В статье: Украина U-21 Финляндия U-21
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Комментарии (10)
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Comment06 (Украина)
08.09.2020 в 22:55
Поздно пить боржоми...О горе- тренере Ротане сказано уже давно и многократно, но наша федерация- слепоглухонемая!
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0
0
vlotko (Броди)
08.09.2020 в 22:47
Що з цього?
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
08.09.2020 в 21:26
Пізно Івасю до школи.
Ответить
+1
-1
Sasha_Bond (Чернигов)
08.09.2020 в 21:11
Ротань походу по блату в збірній,для начала не хай клуб аматорський потренерує!!!
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+5
-3
Володимирович (Кременчуг)
08.09.2020 в 21:07
А де ж той троль skif1927 (Динамо)??? Як тобі результат??
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 21:01
Вообще не понятно что там делает Ротань! Сейчас молодые таланты самые ценые на рынке, надо наоборот сильного и опытного тренера!
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+5
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
08.09.2020 в 21:08
Сабо?
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+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 21:12
Нет, вротаня давайте играть будем?!
0
-4
alex.belogubko (одесса)
08.09.2020 в 20:58
поздно очухались --3 место не чего не даёт а Ротаня надо увольнять за такие подвиги --угробил молодёжку ЧМ
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+7
-2
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 20:58
Трубин тащит, Конопля и Сикан забивают, так что не то с составом, про который писали перед матчем???? Если бы сразу играл с нормальным составом, то не загнал бы сборную в.....
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+1
-4


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