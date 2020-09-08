Украинская молодёжка обыграла Финляндию в отборе на Евро-2021

Четыре очка в сентябрьских матчах против двух из трёх прямых конкурентов в борьбе за полторы путёвки (в число лучших попадут первое место и пять из девяти групп вторых) в финальную часть молодёжного Евро - неплохой результат. Обидно только, что прошлой осенью мы очень много потеряли, поэтому сейчас речь о финальной части можно вести лишь в теории.

Наша команда начала матч очень уверенно, с позиции силы. Каких-то особенно острых моментов при нулях на табло не было, однако у хозяев с конструктивом в атаке и вовсе не складывалось. Финны почему-то очень спокойно давали принимать мяч Чеберко, который отвечал сегодня за первую передачу и направление атак.

Оба результативных удара оказались в чём-то похожими. Голы создавал хавбек "Динамо", арендованный "Днепром-1", Булеца, разрезая оборону соперника. В первом случае он вывел один на один Лунёва, тот в ближнем бою не переиграл вратаря, но мяч удачно отлетел к Конопле, который отправил снаряд в цель. Спустя два десятка минут уже Дубинчак с левого края прострелил, а Сикан замкнул.

На вторую половину украинцы вышли с мыслями удержать результат, поэтому часть тайма пришлось просто отбиваться. Впрочем, даже когда наши буквально выводили соперников один на один (был один очень жёсткий обрез), те подарками не пользовались.

Тройная замена в атаку в середине второго тайма помогла нам открыть второе дыхание и пользоваться свободными зонами у скандинавской сборной в защите. Лучший шанс в заключительную четверть встречи был как раз у свежего Цитаишвили, который уже в чужой штрафной был с мячом против одного защитника и вратаря, но пробить столь скупую в данном эпизоде оборону не смог.

Украина обходит Северную Ирландию и Финляндию, поднимаясь на третью строчку в таблице. До второго места - которое, напомним, ещё не факт, что что-то даст по итогу - девять очков, а до лидера - 12. Наше преимущество над второй Румынией и первой Данией - игра в запасе. Однако отставание слишком большое. Верим в чудо.

Отбор на Евро-2021 U-21

Финляндия - Украина 0:2

Голы: Конопля 22, Сикан 45+2

Финляндия: Яскелайнен - Вайнионпаа, Халме, Тихи (Хювяринен 67) - Мяенпяя (Атакайи 46), Оксанен, Лингман (Мяенпяя 67), Валакари - Юлятула (Ассехнун 46), Каллман (Ставицки 70), Сойсало

Украина: Трубин - Дубинчак (Корниенко 63), Чеберко, Забарный, Конопля - Батагов (Чех 88), Булеца, Бондаренко - Топалов (Назаренко 63), Сикан (Кащук 90+3), Лунёв (Цитаишвили 63)

Предупреждения: Хальме 24, Лингман 35, Тихи 60 - Забарный 19, Дубинчак 31, Батагов 73, Сикан 90