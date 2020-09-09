Трубин: Могли забивать Финляндии и три, и четыре гола

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу команды в матче отбора Евро-2021 над Финляндией (2:0).

"Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны.

Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.

Все хорошо. Каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат", – сказал Трубин.

Напомним, что после шести сыгранных матчей команда Ротаня занимает в своей группе третье место, имея в активе 7 очков.