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Трубин: Могли забивать Финляндии и три, и четыре гола

Молодежная сборная Украины
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Украинская молодежка из двух выездных матчей вывезла четыре очка

Трубин: Могли забивать Финляндии и три, и четыре гола
Новина українською

Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал победу команды в матче отбора Евро-2021 над Финляндией (2:0).

"Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны.

Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.

Все хорошо. Каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат", – сказал Трубин.

Напомним, что после шести сыгранных матчей команда Ротаня занимает в своей группе третье место, имея в активе 7 очков.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
ТК Футбол

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