Трубин: Могли забивать Финляндии и три, и четыре гола
Украинская молодежка из двух выездных матчей вывезла четыре очка
Вратарь молодежной сборной Украины Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Хорошие эмоции, потому что выиграли. При том, не пропустили, что немаловажно. Это придало уверенность линии обороны.
Хорошо действовали, были моменты. Если бы реализация была получше, могли и три, и четыре гола забивать.
Все хорошо. Каждый из игроков выложился на максимум. Получили желаемый результат", – сказал Трубин.
Напомним, что после шести сыгранных матчей команда Ротаня занимает в своей группе третье место, имея в активе 7 очков.
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Источник:ТК Футбол
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