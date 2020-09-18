Село Ковалевка примет матч молодежной сборной Украины с Северной Ирландией

Мешкати будуть в Києві. До Ковалівки недалеко. А гіпотетичні вболівальники будуть вдома, бо матч без глядачів. А по інфраструктурі то є одне із найкращих полей наразі в Україні. Так що, дядьку, не шуміть і вертайтеся на свої барсучкові гілки до свого оленя.