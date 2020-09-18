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Село Ковалевка примет матч молодежной сборной Украины с Северной Ирландией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Дебютное международное событие для нового стадиона

Село Ковалевка примет матч молодежной сборной Украины с Северной Ирландией
Новина українською

Матч молодежных сборных Украины и Северной Ирландии в рамках квалификации к Евро-2021 состоится на стадионе "Колос" в Ковалевке.

Соответствующее решение сегодня было согласовано УЕФА.

Матч Украина - Северная Ирландия состоится 17 ноября.

Напомним, что стадион недавно открылся. Он - домашний для клуба "Колос". Вместимость стадиона - 5000 зрителей.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины Украина U-19 Колос (Ковалевка) Ковалевка
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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ГенриВол (Волочиськ)
18.09.2020 в 14:44
Ірландці подумають, що це пригород Києва. Шо там 73км
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magnumm (Шепетовка)
18.09.2020 в 14:36
с ирладнцы о**ренеют))) жить то где будут? в хатах за стадионом и гулять между грядками?) или там есть отели уже?
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Spokoyno (Киев)
18.09.2020 в 14:30
Здається хтось несповна розум... іє, що добре розширювати міста де грала збірна, але села тут до чого? Завтра на дачі когось будемо грати До того питання до інфраструктури? Де буде мешкати збірні, як вони до туди дістануться. А гіпотетичні вболівальники? На них навіть не розраховуємо.
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0
-1
Dr. House (Подолье)
18.09.2020 в 14:47
Мешкати будуть в Києві. До Ковалівки недалеко. А гіпотетичні вболівальники будуть вдома, бо матч без глядачів. А по інфраструктурі то є одне із найкращих полей наразі в Україні. Так що, дядьку, не шуміть і вертайтеся на свої барсучкові гілки до свого оленя.
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