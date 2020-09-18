Село Ковалевка примет матч молодежной сборной Украины с Северной Ирландией
Дебютное международное событие для нового стадиона
Матч молодежных сборных Украины и Северной Ирландии в рамках квалификации к Евро-2021 состоится на стадионе "
Соответствующее решение сегодня было согласовано УЕФА.
Матч Украина - Северная Ирландия состоится 17 ноября.
Напомним, что стадион недавно открылся. Он - домашний для клуба "Колос". Вместимость стадиона - 5000 зрителей.
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Источник:УАФ
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Комментарии (4)
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ГенриВол (Волочиськ)
18.09.2020 в 14:44
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magnumm (Шепетовка)
18.09.2020 в 14:36
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Spokoyno (Киев)
18.09.2020 в 14:30
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Dr. House (Подолье)
18.09.2020 в 14:47
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