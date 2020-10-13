Бондаренко: Перед молодежкой стоит задача - выиграть все оставшиеся матчи отбора и надеяться на чудо

Хавбек молодежной сборной Украины Артем Бондаренко прокомментировал недавний матч отбора к Евро-2021 с Румынией (1:0) и поделился ожиданиями от поединка со сверстниками из Северной Ирландии.

- Артем, матч против румын получился очень сложным?

- Да. Игра, в принципе, была примерно равной, но мы хотели победить чуть больше. Мы рады, что в конце поединка дожали оппонента. Нам этот выигрыш был нужнее.

- Во втором тайме эмоции били через край. Соперник думал, что победа ему достанется малой кровью?

- Трудно сказать, о чем думали румыны. Просто сборная Украины пыталась играть в свой футбол, контролировать мяч, а противнику это не всегда нравилось...

- Что после игры сказал команде главный тренер?

- Руслан Петрович поблагодарил коллектив за самоотдачу и поздравил с нелегкой победой.

- Выигрыш у сборной Румынии принес не так много радости, учитывая, что побороться за выход из группы сине-желтым будет крайне трудно?

- Возможно. Однако перед нами стоит конкретная задача - выиграть все оставшиеся матчи отборочного турнира и надеяться на чудо.

- Что скажешь о предстоящем сопернике, сборной Северной Ирландии?

- Это по-спортивному злая команда, которая любит борьбу, у таких соперников всегда много желания биться до конца. Нам же важно продемонстрировать свой футбол, постараться оставить оппонента без мяча. Если это получится, то и максимального результата достичь будет легче.