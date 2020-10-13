Бондаренко: Перед молодежкой стоит задача - выиграть все оставшиеся матчи отбора и надеяться на чудо
У команды Ротаня все еще есть шанс зацепиться за Евро
Хавбек
- Артем, матч против румын получился очень сложным?
- Да. Игра, в принципе, была примерно равной, но мы хотели победить чуть больше. Мы рады, что в конце поединка дожали оппонента. Нам этот выигрыш был нужнее.
- Во втором тайме эмоции били через край. Соперник думал, что победа ему достанется малой кровью?
- Трудно сказать, о чем думали румыны. Просто сборная Украины пыталась играть в свой футбол, контролировать мяч, а противнику это не всегда нравилось...
- Что после игры сказал команде главный тренер?
- Руслан Петрович поблагодарил коллектив за самоотдачу и поздравил с нелегкой победой.
- Выигрыш у сборной Румынии принес не так много радости, учитывая, что побороться за выход из группы сине-желтым будет крайне трудно?
- Возможно. Однако перед нами стоит конкретная задача - выиграть все оставшиеся матчи отборочного турнира и надеяться на чудо.
- Что скажешь о предстоящем сопернике,
- Это по-спортивному злая команда, которая любит борьбу, у таких соперников всегда много желания биться до конца. Нам же важно продемонстрировать свой футбол, постараться оставить оппонента без мяча. Если это получится, то и максимального результата достичь будет легче.
Популярное сейчас
- Украина - Испания. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Оглашена заявка сборной Украины на поединок с Испанией
- Мирча Луческу согласовал переход Костевича - Цыганик
- Как нарисованный Цитаишвили пенальти принес победу сборной Украины - ВИДЕО
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО