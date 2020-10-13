Северная Ирландия - Украина. Анонс и прогноз на матч молодёжного Евро-2021

Победа над Румынией несколько дней назад далась нашей команде очень тяжело. Это был лобовой поединок с главным соперником в борьбе за вторую строчку таблицы. Увы, мы его выиграли, однако уступаем румынам в личных встречах. А это означает, что без поцелуя фортуны в виде сенсационной потери очков подопечных Адриана Муту против Мальты нам финальная часть Евро не светит. Ниже расскажем подробнее.

Отбор на Евро-2021 U-21

13 октября. Северная Ирландия. Баллимена. Стадион: "Баллимена Шоуграундс". Начало в 20:00

Северная Ирландия - Украина

Телетрансляция в Украине - не запланирована

Онлайн-трансляция матча на UA-Футбол здесь >>

Последние новости

Ситуация у нашей команды в борьбе за проход квалификации критическая. Прямую путёвку, которая достанется победителю секстета, мы точно уже упустили. Остаётся схватка с Румынией, занимающей вторую строчку в группе. У украинцев шесть баллов отставания и три матча впереди (у румынов два). Но даже три победы не гарантируют нам попадание в число лучших, ведь у Румынии преимущество в личных встречах с "сине-жёлтыми" (победа 3:0 и поражение 0:1). Мы станем вторыми только если выиграем три своих игры, а румыны не обыграют Мальту (сегодня) и Данию (в ноябре). Но даже совпадение таких раскладов ещё не гарантирует нам места на Евро. Для этого нужно попасть в число пяти лучших команд из девяти групп, которые финишировали вторыми.

У сборной Украины четырёхматчевая беспроигрышная серия - самая продолжительная при тренерской работе Руслана Ротаня. Эта полоса началась ещё в ноябре прошлого года с ничьей против Азербайджана (1:1). В сентябре 2020-го украинцы расписали мировую с датчанами (1:1), обыграли Финляндию (2:0), а в прошлую пятницу переиграли Румынию (1:0). Таким образом отмечаем, что наши парни не пропускают уже 180 минут (мяч датчан залетел в компенсированное время).

Это наша первая игра с североирландцами в отборе на будущий Евро. С этой же командой мы будем закрывать текущую квалификацию, а встреча, как уже известно, состоится в Ковалёвке . В целом, игры против "зелёно-белой армии" нам даются тяжело: в четырёх официальных встречах ранее мы лишь дважды побеждали, а ещё две встречи завершались вничью.

Молодёжка Северной Ирландии не выигрывает дома в официальных матчах с октября 2018 года. После возвращения турниров сборных из-за коронакризиса команда обыграла Мальту, а затем уступила Дании и Финляндии.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 2500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 2500 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус

Где смотреть онлайн матч Северная Ирландия - Украина

Матч не запланирован к показу в Украине. Следить за игрой вы сможете в событийной онлайн-трансляции на UA-Футбол .

Состав сборной Украины

Кадровая ситуация по сравнению с историей перед Румынией, ещё больше усугубилась. Вантух, Лебеденко, Билошевский, Лунёв и голкипер Резник по разным причинам покинули расположение команды. Им на замену вызваны только вратарь Трубин, Леднев и Русин. Первый из этой тройки скорее всего выйдет сегодня в старте, по двум другим есть вопросы, ибо игровой практики в текущем сезоне у них маловато. В Северную Ирландию отправились всего 18 футболистов - все из них попадут в заявку. Линия обороны вообще без конкуренции или какой-либо ротации в случае травм: в обойме Руслана Ротаня лишь четыре защитника.

Ориентировочный состав сборной Украины (слева - направо): Трубин - Дубинчак, Попов, Сирота, Скорко - Булеца, Батагов, Бондаренко - Назаренко, Сикан, Топалов.

Прогноз на матч Северная Ирландия - Украина

Гости считаются фаворитами противостояния, но кадровая ситуация вместе с условной турнирной мотивацией оставляют вопросы. Впрочем, класс украинских футболистов всё же повыше их ровестников из Британских островов, что "сине-жёлтые" и должны доказывать, вернувшись домой с тремя очками.

Ставка: тяжёлая победа Украины