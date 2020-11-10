Ротань: Отмазок за провальный результат молодежки не будет
Но задача - не только в этом
Руслан Ротань, главный тренер молодежной сборной Украины, подытожил выступление своей команды на отборочном турнирные на Евро-2021.
Конечно был провальный старт. Не ожидали такого. Есть причины. Все критикуют меня - и правильно делают, потому что нет результата. Я к этому отношусь нормально. Мы должны были выходить из этой группы. Никаких отмазок не будет - результат исключительно на мне.
Но я сосредоточен на подготовке футболистов, на понимании игры национальной сборной - это главная задача для меня. А немедленный результат, чтобы выйти и выиграть, но чтобы через некоторое время игроки пропали ...Это неправильно. Мне важнее, чтобы игроки росли в цене и становились футболистами высокого класса.
По словам Руслана Ротаня, он вызвал на тренировочный сбор молодежной сборной Украины тех футболистов, кто по возрасту сможет играть в следующей отборочной кампании.
На 80% это игроки 2001-2002 годов рождения.
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