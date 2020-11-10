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Ротань: Отмазок за провальный результат молодежки не будет

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Но задача - не только в этом

Ротань: Отмазок за провальный результат молодежки не будет
Новина українською

Руслан Ротань, главный тренер молодежной сборной Украины, подытожил выступление своей команды на отборочном турнирные на Евро-2021.

Конечно был провальный старт. Не ожидали такого. Есть причины. Все критикуют меня - и правильно делают, потому что нет результата. Я к этому отношусь нормально. Мы должны были выходить из этой группы. Никаких отмазок не будет - результат исключительно на мне.

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Но я сосредоточен на подготовке футболистов, на понимании игры национальной сборной - это главная задача для меня. А немедленный результат, чтобы выйти и выиграть, но чтобы через некоторое время игроки пропали ...Это неправильно. Мне важнее, чтобы игроки росли в цене и становились футболистами высокого класса.

По словам Руслана Ротаня, он вызвал на тренировочный сбор молодежной сборной Украины тех футболистов, кто по возрасту сможет играть в следующей отборочной кампании.

На 80% это игроки 2001-2002 годов рождения.

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В статье: Руслан Ротань молодежная сборная Украины
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Источник:
Профутбол digital

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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
10.11.2020 в 08:38
В цене игроки растут выступая за клуб, там где их готовят. А в провальных матчах сборной можно только потерять в цене. Да и как можно подготовить игрока за неделю пребывания в сборной?
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.11.2020 в 07:59
Провальний старт і не тільки вина на тому , хто призначив цю звізду . При цьому знявши тренера ЧС , від команди ЧС . Хіба не було для нього якоїсь ю15-16-17 , нехай би показав на що здатен . А то попозорились на пару з Шевчуком і оппа - тренер ю21.За що !? За які заслуги !? Ю21 - це доросла збірна , гравці в основному складі своїх команд грають , чують вказівки від досвідчених тренерів . А тут приходять в збірну і впевнений , чують напів бредятину тренера-школяра! І те що він бере на себе вину не варте і кислих щєй в тамбовськоу кафе . ПС . Впевнений ,що не один форумчанин з уа фут. був би кращим за це недорозуміння . З його зп.
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